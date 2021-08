C’è poco da fare: prima o poi tutte le bugie vengono a galla, specialmente quelle raccontate a persone abituate a trucchi e inganni! Lo sa bene André Konopka (Joachim Lätsch), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore vedrà smascherato il suo perfido piano per truffare Werner (Dirk Galuba), a causa dell’intervento della sua amica-nemica di più lunga data: Rosalie Engel (Natalie Alison)!

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: André decide di truffare Werner

Il famoso detto “il lupo perde il pelo ma non il vizio” sembra stato scritto su André. Protagonista nel corso degli anni di azioni scorrette più o meno gravi costantemente seguite da tentativi di redenzione, lo chef sembrava finalmente aver voltato pagina grazie alla sua amnesia. Non ci è voluto molto, però, prima che la sua indole truffaldina avesse di nuovo la meglio…

Ricomparso al Fürstenhof a parecchie settimane di distanza dal grave incidente che gli causò la perdita della memoria, Konopka è infatti inizialmente rimasto sconvolto nell’ascoltare i racconti dei suoi crimini passati, salvo poi iniziare immediatamente a ordire un nuovo intrigo.

La scoperta di avere un fratello facoltoso e del fatto che la sua amata Leentje (Antje Mairich) sogna da sempre di aprire un ristorante alle Mauritius ha infatti portato André a ordire un perfido piano: fingere di aver recuperato la memoria e poi sfruttare la gioia di Werner per convincere quest’ultimo ad aiutarlo finanziariamente.

Metterlo in atto, però, risulterà più difficile del previsto…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: André finge di aver ritrovato la memoria

Dopo aver passato giorni a raccogliere informazioni sul “vecchio André”, il cuoco ha deciso di fingere di fronte al fratello di aver improvvisamente iniziato a recuperare i ricordi. Ebbene, esattamente come previsto la gioia di Werner sarà incontenibile, ma l’albergatore non sarà l’unico ad esultare.

Convinto che l’amico abbia davvero ritrovato la memoria, Michael (Erich Altenkopf) insisterà infatti perché si trasferisca insieme a Leentje nel loro appartamento condiviso. Un’offerta che Konopka non potrà rifiutare, ma che lo metterà in una situazione a dir poco difficile: oltre che con Werner, ora sarà infatti costretto a fingere anche con il medico e Rosalie! E, come prevedibile, non ci vorrà molto prima che questi ultimi inizino a notare che qualcosa non quadra…

Incuriosito dalle anomalie dell’amnesia dello chef, Michael deciderà dunque di sottoporlo ad un elettroencefalogramma. Se inizialmente Konopka tenterà in tutti i modi di evitare l’esame, però, poi escogiterà uno stratagemma per condizionare l’esito del test.

Anticipazioni Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Rosalie smaschera la truffa di André

Insomma, alla fine tutto sembrerà andare per il meglio, tanto che André deciderà di passare alla seconda fase del suo piano: convincere Werner a dargli il denaro necessario ad aprire il ristorante di Leentje nelle Mauritius.

Ebbene, se da una parte Saalfeld accetterà immediatamente di aiutarlo, dall’altra quell’improvvisa richiesta farà drizzare le antenne ad una versa esperta di inganni ed intrighi: Rosalie! Quest’ultima intuirà infatti che André sta solo fingendo di essere guarito dall’amnesia per potersi approfittare del fratello e deciderà di andare a fondo alla cosa.

Per smascherare lo chef, la Engel utilizzerà ancora una volta dei metodi a dir poco convenzionali: rimasta sola con Konopka, inizierà a comportarsi in modo estremamente seducente, lasciando intendere all’uomo che loro due sono stati amanti in passato. E ovviamente lui ci cascherà!

A quel punto Rosalie avrà le prove della truffa di André e sarà pronta a denunciare quest’ultimo. Lui, però, sarà disposto a tutto pur di metterla a tacere, arrivando a farle una proposta davvero allettante: la donna si lascerà comprare o rimarrà fedele alla sua promessa di diventare una persona migliore? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

