Sono cresciuti insieme, ma non potrebbero essere più diversi. Come già spesso accaduto tra fratelli e sorelle nelle precedenti stagioni di Tempesta d’amore, anche Florian (Arne Löber) ed Erik Vogt (Sven Waasner) stanno dimostrando di non essere fatti della stessa pasta. E tra non molto queste differenze emergeranno in tutta la loro forza…

Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Erik progetta di costruire un hotel

Umile, onesto e amante della natura Florian. Cinico e astuto calcolatore Erik. Nonostante il forte legame di sangue, i due fratelli Vogt non potrebbero essere più differenti. Non c’è dunque da stupirsi se presto si arriverà allo scontro…

All’origine di questa inedita guerra fratricida c’è un evento sensazionale a cui abbiamo già assistito qualche settimana fa: la scoperta che i Vogt sono discendenti dei Saalfeld e hanno ereditato un terreno su cui sorge una sorgente dalle proprietà curative.

Come sappiamo, è stato Erik a scoprire il vero valore del terreno e della fonte che si trova su di esso. Un’informazione preziosa che ha condiviso solo con la sua complice e amante Ariane (Viola Wedekind). L’idea della coppia dark è infatti quella di sfruttare economicamente la sorgente tenendo gli altri all’oscuro di tutto. Il loro piano, però, non resterà segreto a lungo…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Florian si oppone al progetto di Erik

Quando Robert (Lorenzo Patané) e Cornelia (Deborah Müller) hanno casualmente scoperto la “sorgente miracolosa”, Erik e Ariane sono infatti stati costretti a cambiare strategia. I due criminali hanno così deciso di provare a convincere i Saalfeld ad investire nella costruzione di un hotel wellness, costringendoli così di fatto a impegnare le loro quote del Fürstenhof.

Ebbene, ancora una volta il piano della Kalenberg e di Vogt andrà in porto: di fronte all’allettante prospettiva di un grande ritorno economico, gli albergatori si lasceranno infatti facilmente convincere a investire nel progetto. I problemi, però, non tarderanno a presentarsi…

Quando Florian verrà a sapere dei piani del fratello, andrà infatti su tutte le furie: non solo Erik lo ha ingannato dividendo il terreno a metà, ma intende pure sacrificare la natura a favore di un progetto unicamente a fini di lucro! Il giovane guardacaccia potrà opporsi alla costruzione dell’hotel?

Ebbene, la risposta è sì! Quando salterà fuori che la strada di accesso al futuro albergo dovrà passare nel terreno di Florian, quest’ultimo metterà infatti il suo veto. A quel punto Erik dovrà trovare un modo per far cambiare idea al fratello… con le buone o con le cattive!

E, inutile dirlo, l'uomo propenderà per la seconda opzione…

