Può un antagonista trasformarsi in un personaggio positivo? La storia di Tempesta d’amore è colma di casi simili (basta pensare a nomi come Natascha, Désirée o persino Rosalie, per citarne tra i più recenti) e tutto lascia intendere che un percorso simile verrà intrapreso anche da Erik Vogt (Sven Waasner)…

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Cornelia viene ripudiata dal figlio… e scompare!

Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Erik decide di fuggire

Se nelle puntate attualmente in onda in Italia Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) e Erik Vogt stanno spadroneggiando in quel del Fürstenhof, negli episodi tedeschi la musica è decisamente cambiata. Con il passare del tempo, infatti, i crimini compiuti dall’uomo verranno alla luce, tanto che verrà avviato un processo.

La verità sul suo passato criminale avrà però anche altre conseguenze per Erik, che si ritroverà di colpo senza tutto ciò a cui teneva: lavoro, amore e famiglia. Licenziato dai Saalfeld come PR, l’uomo perderà infatti anche il rispetto di Florian (Arne Löber) e rimarrà deluso da Ariane, tanto da decidere di lasciarla.

Tutto questo si andrà a sommare all’imminente processo, in cui Erik vedrà poche speranze di ricevere un verdetto favorevole. E così, sopraffatto dalla disperazione, l’uomo prenderà una decisione sofferta: darsi alla fuga!

Qualcosa di assolutamente imprevisto lo costringerà però a cambiare i suoi piani…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Erik scopre che Florian è malato

Come vi abbiamo recentemente anticipato, nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore un vero e proprio dramma si abbatterà su Florian: in seguito ad un’operazione di salvataggio in una grotta, il ragazzo contrarrà un’infezione gravissima contro cui non sembra esserci nessuna cura.

Ebbene, proprio mentre Erik sarà ormai lontano dal Fürstenhof, arriverà una chiamata che l’uomo non avrebbe mai voluto ricevere: Florian ha avuto un collasso ed è ricoverato in ospedale in gravi condizioni!

A quel punto Vogt dovrà fare una scelta: lasciare al suo destino l’unica persona che non l’ha mai abbandonato oppure rischiare di compromettere la propria libertà?

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Erik contro Ariane

Ebbene, per una volta Erik farà una scelta di cuore e deciderà di rischiare tutto per restare a fianco del fratellino. Una decisione che verrà ripagata! A sorpresa il giudice sarà infatti clemente, condannando Vogt unicamente a pagare una multa salata per i propri crimini.

A quel punto Erik avrà davvero la possibilità di ricominciare da capo e non avrà nessuna intenzione di bruciarsela. Il risultato? Quando Ariane gli chiederà aiuto per mettere in piedi l’ennesimo intrigo, Vogt non solo si rifiuterà di aiutarla, ma boicotterà anche il suo piano!

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Il dark man del Fürstenhof sarà dunque destinato a diventare un alleato dei Saalfeld contro Ariane? Oppure quello di Erik sarà solo un ravvedimento passeggero? Quel che per ora è certo è che la Kalenberg non apprezzerà… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

(Puntate 3667-71, in onda in Germania dal 2 all’8 settembre 2021)

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.