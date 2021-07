Complici, amanti, soci, fidanzati e infine persino promessi sposi! Nel corso del tempo il rapporto tra Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) e Erik Vogt (Sven Waasner) evolverà trasformando un’unione di comodo in una relazione basata su sentimenti profondi.

Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore, però, la situazione cambierà improvvisamente, distruggendo questa “coppia dark”. Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Ariane e Erik si innamorano

Come vi abbiamo ampiamente anticipato, la guerra tra Ariane e Christoph (Dieter Bach) non solo continuerà ancora per tutta la diciassettesima stagione di Tempesta d’amore, ma si intensificherà! Determinato a liberarsi dell’acerrima nemica una volta per tutte, Saalfeld arriverà infatti a far credere alla donna di essere affetta da un tumore incurabile al cervello!

Ebbene, la disperazione per quella terribile diagnosi porterà la Kalenberg non solo a perdere interesse per gli affari, ma anche per lasciarsi andare a sentimenti che pensava di non poter più provare. Dopo mesi di relazione senza impegno, la dark lady capirà infatti di essersi innamorata di Erik… e lo stesso varrà per lui!

Decisi a godersi insieme tutto il tempo rimasto, i due penseranno addirittura di sposarsi! La verità sulle reali condizioni di salute di Ariane, però, cambierà tutto…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Ariane fa arrestare Erik

Come vi abbiamo segnalato, Selina (Katja Rosin) scoprirà che il tumore di Ariane è in realtà un’invenzione di Christoph, che è riuscito ad ingannarla grazie alla complicità di un medico corrotto. Inutile dire che la Kalenberg si infurierà quando verrà a sapere la verità e giurerà vendetta, finendo per mettere il suo rapporto con Erik in secondo piano.

Sarà in queste circostanze che verrà alla luce la verità sul marito di Selina: Cornelius (Christopher Mory). Rimasto vittima di una truffa finanziaria orchestrata da Erik, l’uomo fu costretto a simulare la propria morte per poi far perdere le proprie tracce e iniziare a indagare nell’ombra nella speranza di incastrare Vogt.

Ariane si troverà così tra due fuochi: aiutare l’uomo che ama rischiando di perdere per sempre l’amicizia di Selina oppure schierarsi dalla parte di quest’ultima e proteggere Cornelius? Ebbene, alla fine la donna propenderà per la seconda ipotesi, tanto da pregare Florian (Arne Löber) di convincere Erik a costituirsi!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Erik lascia Ariane

Erik verrà dunque arrestato per truffa aggravata, ma Ariane riuscirà a fare in modo che il suo amato torni a casa, ottenendo il rilascio su cauzione. Inizialmente grato alla compagna per la sua generosità, l’uomo capirà però presto che dietro quel gesto c’è in realtà anche il desiderio di ripulirsi la coscienza…

Vogt non ci metterà infatti molto a comprendere che è stato su richiesta della Kalenberg che Florian lo ha costretto a costituirsi e, nonostante i tentativi di lei di giustificarsi, deciderà di troncare immediatamente la sua relazione con la donna!

Disperata, Ariane proverà in ogni modo a farsi perdonare, riuscendo ad esempio a far scomparire le prove che incriminerebbero il suo amato. Lui, però, non sembrerà disposto a dimenticare il tradimento della sua amata: per questa coppia dark sarà dunque davvero finita?

(Puntate 3648-52, in onda in Germania dal 30 luglio al 10 agosto 2021)

