L’ha fatta franca per anni, ma ora per lui arriverà il momento di pagare. Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore Erik Vogt (Sven Waasner) dovrà infatti affrontare le conseguenze dei suoi crimini, finendo per perdere tutto… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Erik viene arrestato

Da parecchie settimane ormai assistiamo quotidianamente agli intrighi di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) e Erik Vogt. La carriera criminale di quest’ultimo, però, non è iniziata con il suo arrivo al Fürstenhof!

Anni fa, il fratello maggiore di Florian fu infatti responsabile di una truffa finanziaria che finì per rovinare la vita del padre di Maja (Christina Arends) e marito di Selina (Katja Rosin): Cornelius von Thalheim (Christoph Mory).

Non c’è dunque da stupirsi se quest’ultimo si presenterà a sorpresa al Fürstenhof con l’intenzione di vendicarsi, finendo inevitabilmente per trascinare anche la famiglia in battaglia. Come vi abbiamo anticipato, Maja e Florian finiranno infatti per lasciarsi a causa della guerra in corso, mentre Ariane dovrà scegliere tra l’amore per Erik e l’amicizia per Selina.

Alla fine, però, le prove contro Vogt diventeranno schiaccianti, al punto che Florian e Ariane uniranno le forze per convincere Erik a costituirsi. E così l’uomo verrà arrestato!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Erik perde tutto!

Sentendosi in colpa, Ariane farà comunque di tutto per aiutare il compagno a uscire dalla situazione nel migliore dei modi, riuscendo a fargli ottenere il rilascio dalla prigione dietro cauzione. Non per questo, però, Erik sarà disposto a perdonare la dark lady per aver contribuito al suo arresto…

Sentendosi tradito da tutti, Vogt troncherà dunque la sua relazione con la Kalenberg e lascerà il Fürstenhof, dove nel frattempo è stato anche licenziato. Insomma, nel giro di pochi giorni l’uomo si troverà senza nulla: amore, famiglia, lavoro e persino una casa!

Nella speranza di poter fare una buona impressione al giudice, Erik dovrà necessariamente trovarsi un’occupazione, finendo per accettare un contratto come semplice cameriere. L’uomo inizierà dunque a essere sopraffatto dalla frustrazione e dalla preoccupazione per il processo.

Tale situazione non migliorerà nemmeno quando Ariane riuscirà a ottenere dei documenti preziosi per aiutare la sua causa in tribunale…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Erik tenta la fuga

Non vedendo via d’uscita, Erik deciderà dunque di darsi alla fuga. Ci sarà però un problema: quando è stato rilasciato su cauzione, gli è stato applicato un braccialetto elettronico che segnala continuamente la sua posizione! A tutto, però, c’è rimedio…

Erik capirà di aver trovato la soluzione ai suoi problemi quando conoscerà Gerry (Johannes Hut), il fratello maggiore di Max (Stephan Hartmann) affetto da deficit cognitivo. A causa della propria ingenuità, il ragazzo si lascerà infatti facilmente convincere ad indossare il segnalatore, permettendo così al dark man di far perdere le proprie tracce.

Proprio quando Erik sarà ormai in fuga lontano dal Fürstenhof, però, arriverà una notizia inaspettata: Florian ha avuto un grave malore! E a quel punto l’uomo si troverà a dover scegliere se abbandonare il fratellino al suo destino oppure rischiare la propria libertà per stargli accanto. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

(Puntate 3651-66, in onda in Germania dal 9 agosto al 1° settembre 2021)

