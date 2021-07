Per anni gli ha perdonato qualunque cosa, ma qualunque debito prima o poi si esaurisce. Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore Florian Vogt (Arne Löber) riuscirà infatti finalmente a mettere da parte la riconoscenza che prova verso Erik (Sven Waasner), costringendo quest’ultimo ad affrontare le conseguenze per le proprie malefatte.

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, puntate tedesche: Florian perde Maja per colpa di Erik

Da ormai parecchio tempo di stiamo parlando della tormentata storia d’amore dei due protagonisti della diciassettesima stagione di Tempesta d’amore: Maja von Thalheim (Christina Arends) e Florian Vogt. Benché follemente innamorati, i due vedranno il loro rapporto messo a durissima prova da una faida familiare che li coinvolgerà in prima persona…

Quando il padre di Maja – Cornelius (Christoph Mory) – comparirà improvvisamente al Fürstenhof sotto mentite spoglie, verrà infatti alla luce una storia terribile: l’uomo fu costretto a simulare la propria morte nella speranza di poter incastrare il criminale che gli rovinò la vita… ovvero Erik!

Ebbene, benché toccato dalla storia del padre della sua amata, Florian non se la sentirà di condannare il fratello maggiore (verso cui, come sappiamo, ha un grosso debito di riconoscenza) ad una vita dietro alle sbarre, finendo per aiutarlo a farla franca. La sua lealtà nei confronti della propria famiglia, però, gli costerà cara…

Sconvolta dal tradimento del fidanzato, Maja troncherà infatti di netto la loro relazione. Ben presto, però, Florian avrà modo di riscattarsi…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Florian salva la vita a Maja

Proprio quando per lui tutto sembrerà perduto, Cornelius scoprirà che esiste una testimone che potrebbe provare dimostrare che fu solo una vittima dello scandalo finanziario che gli rovinò la vita. Purtroppo per lui, però, anche Erik lo verrà a sapere e deciderà di correre ai ripari.

Capendo che il fratello ha intenzione di rivelare alla polizia la vera identità di Cornelius alla polizia, Florian informerà immediatamente Maja, che si precipiterà ad avvisare il padre. A causa della concitazione, però, la ragazza avrà un incidente e perderà in sensi…

Grazie al pronto intervento di Florian, la giovane von Thalheim verrà salvata e se la caverà con un grande spavento. Per Cornelius, però, le cose si metteranno male: se non vuole passare la vita a nascondersi dalla polizia, non gli resta che costituirsi!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Florian convince Erik a consegnarsi alla polizia

Non volendo imporra a Selina (Katja Rosin) una vita da latitante, Cornelius si consegnerà dunque alla polizia per la disperazione della moglie e della figlia. Come se non bastasse, la presunta testimone in grado di scagionare l’uomo risulterà irrintracciabile!

Insomma, per Cornelius le cose si metteranno davvero male: niente e nessuno sembrerà più potergli evitare la galera… a parte Florian! Dopo aver parlato con Ariane (Viola Wedekind), il ragazzo capirà infatti che l’unica cosa giusta da fare è assicurare Erik alla giustizia. E così, benché con il cuore a pezzi, inizierà a mettere pressione al fratello affinché si costituisca.

Ebbene, non solo Erik si consegnerà alla polizia, ma Cornelius verrà immediatamente rilasciato! E a quel punto Maja verrà sopraffatta dalla riconoscenza verso il “suo” Florian: tra i due sboccerà di nuovo l’amore?

(Puntate 3642-8, in onda in Germania dal 19 al 30 luglio 2021)

