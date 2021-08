Il tempo dei convenevoli è finito: nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore tra Florian (Arne Löber) ed Erik Vogt (Sven Waasner) sarà guerra! E questa volta potrebbe davvero essere stato raggiunto il punto di non ritorno…

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Lucy, Joell e la maledizione del fantasma!

Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Florian e Erik si scontrano sul progetto dell’hotel

Che Erik e Florian fossero molto diversi lo si è capito fin da subito. Da quando sono arrivati al Fürstenhof, però, i due fratelli si sono trovati ad affrontare le loro divergenze in un contesto assolutamente inaspettato…

La scoperta di aver ereditato un terreno con un enorme potenziale economico ha infatti fatto emergere il lato peggiore di Erik, che non solo ha truffato il fratellino soffiandogli la parte “buona” del terreno, ma ha anche pianificato di costruire un hotel alle sue spalle.

E così, quando la verità è venuta alla luce, Florian si è giustamente infuriato, opponendosi con ogni sua forza alla realizzazione del progetto. Non solo, infatti, si tratta di una truffa nei suoi confronti, ma un albergo comprometterebbe anche l’ecosistema della foresta tanto cara al guardacaccia!

Erik, però, non si fermerà…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik decide di bruciare il bosco

Determinato a portare avanti i suoi piani a qualunque costo, Vogt non ha esitato a ricattare l’unica persona in grado di far cambiare idea al fratellino: Maja (Christina Arends)! Dopo aver scoperto il terribile segreto di quest’ultima (coprì la finta morte del padre), Erik la metterà dunque di fronte ad un ultimatum: se non convincerà Florian a permettere il progetto, la verità su suo padre verrà rivelata!

Seppur con il cuore a pezzi, la ragazza si vedrà dunque costretta a stare al gioco del dark man e proverà a convincere il fidanzato ad appoggiare le idee del fratello. Nemmeno l’amore per la bella von Thalheim, però, riuscirà a smuovere Florian.

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

A quel punto Erik non vedrà altra soluzione se non passare a soluzioni estreme: bruciare la foresta in modo da farle perdere qualunque valore! Pur sapendo di compiere un atto criminale gravissimo, l’uomo si addentrerà dunque nel bosco e preparerà l’innesco per appiccare l’incendio. Purtroppo per lui, però, Florian lo sorprenderà in flagrante!

E a quel punto tra i due fratelli sarà davvero guerra… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.