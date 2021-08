Riconquistare la sua migliore amica a qualunque costo. È questo l’obiettivo con cui – nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore – Shirin Ceylan (Merve Çakır) arriverà al Fürstenhof. E per realizzarlo non si fermerà di fronte a nulla!

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Shirin arriva al Fürstenhof

Gli amici dovrebbero essere un supporto per quando le cose vanno male, anche in amore. Maja von Thalheim (Christina Arends), però, ha perso tutto in un solo colpo: migliore amica e futuro marito! Proprio il giorno delle sue nozze, la ragazza sorprese infatti l’uomo che stava per sposare insieme alla persona di cui si fidava in assoluto di più: la sua migliore amica Shirin!

Da allora sembra passata un’eternità: Maja si è rifatta una vita al Fürstenhof, dove ha ritrovato l’amore con Florian (Arne Löber). Non per questo, però, le vecchie ferite saranno completamente rimarginate…

Il vecchio dolore tornerà infatti a farsi sentire quando – nel corso della puntata 3543 – Shirin comparirà improvvisamente al Fürstenhof! E, inutile dirlo, la sua presenza non sarà frutto del caso…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Shirin scopre che Erik ricatta Maja

Fin da subito Shirin metterà infatti in chiaro di essere a Bichlheim per un unico motivo: farsi perdonare da Maja e riconquistare la sua amicizia. Peccato solo che la diretta interessata non ne voglia sapere!

Furiosa con l’ex amica per il suo tradimento, la von Thalheim la accoglierà infatti con niente meno che un secchio di acqua gelata! Fortunatamente, però, Shirin non sembrerà prendersela troppo… anzi!

Successivamente alla poco calorosa accoglienza riservatale dall’amica, la Ceylan scoprirà infatti che Maja è ricattata da Erik (Sven Waasner) e capirà di aver finalmente l’occasione giusta per farsi perdonare: aiutare l’ex amica a uscire da quella situazione impossibile!

Shirin riuscirà davvero ad aiutare Maja? E, soprattutto, le due torneranno amiche? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

