Uno dei momenti più attesi della diciassettesima stagione di Tempesta d’amore sta per arrivare! Tra pochissimo nelle puntate italiane della soap tra Maja von Thalheim (Christina Arends) e Florian Vogt (Arne Löber) scoppierà infatti finalmente l’amore.

Ecco infatti cosa dunque accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Florian e Maja hanno un incidente

Antipatia, collaborazione, amicizia e infine amore: nell’arco di poche settimane Maja e Florian hanno visto il loro rapporto evolversi, fino a sfociare in un sentimento fortissimo. Ciononostante, nessuno dei due protagonisti della diciassettesima stagione di Tempesta d’amore ha fino ad ora avuto il coraggio di dichiararsi…

Il momento della svolta arriverà quando Florian lascerà inavvertitamente aperto il recinto di Napoleone, che fuggirà spezzando il cuore della sua padroncina. Disperata, la von Thalheim non si darà pace per l’accaduto e, quando scoprirà che il responsabile è il guardacaccia, si infurierà. Sarà così che tra i due scoppierà così un’accesa discussione, durante la quale il ragazzo bacerà la collega!

Colta alla sprovvista, Maja si ritrarrà dal bacio, salvo poi decidere poco dopo di dichiararsi al suo amato. Nella speranza di creare l’atmosfera giusta, la figlia di Selina (Katja Rosin) farà dunque credere a Florian di aver visto Napoleone fuggire nel bosco, convincendo il guardaboschi a lanciarsi un inseguimento in tandem. Le cose, però, non andranno secondo i piani…

A causa di una disattenzione della von Thalheim, infatti, i due avranno un incidente e Florian finirà in ospedale!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Florian e Maja diventano una coppia

Inutile dire che la ragazza sarà disperata per l’accaduto ed i suoi sensi di colpa non faranno che aumentare quando Erik (Sven Waasner) la aggredirà, dandole la colpa dell’incidente e intimandole di non avvicinarsi mai più al fratellino. Le minacce dell’uomo, però, potranno fare poco contro i sentimenti dei due protagonisti…

Non appena Florian si riprenderà, infatti, lascerà l’ospedale e si recherà a visitare “l’albero magico” di fronte al quale capì di amare Maja. Ebbene, il destino vorrà che quest’ultima avrà la stessa idea e così i due protagonisti si ritroveranno faccia a faccia nel luogo simbolo del loro amore.

A quel punto nulla potrà più impedire l’inevitabile: ormai consapevoli dell’importanza dei reciproci sentimenti, i due ragazzi si dichiareranno e si lasceranno poco dopo andare alla passione in una baita poco distante. E non è finita qui!

A rendere tutto ancora più perfetto, ricomparirà a sorpresa il piccolo Napoleone, il coniglietto da loro salvato alcune settimane prima. E a quel punto la loro felicità sarà davvero assoluta! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

