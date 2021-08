Torna UN POSTO AL SOLE, ma occhio a giovedì 26 agosto!

E finalmente ci siamo: l'”astinenza” è stata breve ma intensa e finalmente, dopo due settimane di pausa estiva, Un posto al sole torna da stasera (23 agosto) con la sua nuova attesissima stagione e la prosecuzione delle tante vicende lasciate in sospeso lo scorso 6 agosto, tra cui la perdita di memoria di Filippo, il ritorno “pericoloso” di Viviana Carlino e il triangolo sentimentale vissuto da Silvia.

Numerose le novità previste nel nuovo ciclo, tra cui due new entry maschili, ma sin da subito gli occhi sono puntati alla nuova sigla che da ora in poi conterrà i nomi dei protagonisti ma anche – da quel che si è capito – quelli di alcune guest.

Pronti dunque per il ritorno? Ai fan della soap partenopea di Rai 3 segnaliamo comunque che, già nella prima settimana di programmazione (che peraltro vedrà il ritorno in scena di Alice), ci sarà un piccolo stop. Giovedì 26 agosto, infatti, lo spazio solitamente riservato a Upas sarà occupato dall’incontro di pallavolo femminile Italia – Svizzera, valido per i Campionati Europei.

Come sempre accade in questi casi, niente paura: la puntata saltata il 26 verrà prontamente recuperata venerdì 27 agosto, quando Un posto al sole inizierà intorno alle 20,15 e proporrà due episodi in successione. Ricordate dunque: niente soap il 26 agosto, doppia puntata il 27. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

