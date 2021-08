Ormai il conto alla rovescia sta per terminare: ancora pochi giorni e poi dal 23 agosto Un posto al sole tornerà sui nostri teleschermi. La pausa in corso è di sole due settimane, ma sui social network diversi fan sembrano quasi in “crisi d’astinenza” senza la storica trasmissione di Rai 3; comunque sia, da lunedì si ricomincia e già tutti sono curiosissimi di assistere alla preannunciata nuova sigla.

Ma cosa succederà al rientro in tv? Tra le trame a cui assisteremo durante la prima settimana c’è una rimpatriata da Londra che però sembra destinata a portare un bel caos…

Alice Pergolesi (Fabiola Balestriere) farà infatti una gradita visita a sua nonna Marina (Nina Soldano), ma l’attenzione della ragazza sarà sin da subito rivolta più che altro verso la realizzazione dello spot pubblicitario del pastificio Rosato. Ovviamente non è la pasta che interessa ad Alice, ma la star dello spot: il cantante Andrea Sannino.

E così la nostra Alice, infervorata più che mai, riprenderà attraverso un video tutto il backstage del set e deciderà di condividerlo sui social. Ma per Fabrizio (Giorgio Borghetti) questo sarà un disastro, perché verrà completamente bruciato l’effetto-sorpresa depotenziando il valore propagandistico dello spot!

Inutile dire che l’uomo si arrabbierà tantissimo e questo creerà un forte malessere in Alice, che vorrà addirittura anticipare il ritorno in Gran Bretagna. A Marina spetterà a quel punto il compito di mettere pace, ci riuscirà? In attesa di scoprirlo, è appena il caso di ricordare che di recente Fabrizio non è rimasto del tutto insensibile al fascino della sua ex fidanzata, con cui sta condividendo il lavoro della campagna pubblicitaria: la Giordano prima o poi scoprirà qualcosa? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

