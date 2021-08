Non sarà un rapporto per niente facile quello che si verrà a creare tra la “capricciosa” Anabel Bacigalupe (Olga Haenke) e la sua nuova domestica Soledad Lopez (Silvia Marty). Nelle prossime puntate italiane di Una Vita, l’unica figlia dell’imprenditore Marcos (Marcial Alvarez) non prenderà infatti in simpatia l’inserviente e inizierà a farle diversi dispetti. L’ultima arrivata non si lascerà però intimorire.

Una Vita, news: ecco perché Marcos assumerà Soledad

Grazie alle anticipazioni scopriamo che Marcos deciderà di assumere Soledad nel momento in cui prenderà in affitto la casa di Acacias 38 di proprietà di Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), il quale deciderà di allontanarsi dal quartiere per non rischiare di incontrare ogni giorno l’odiatissima moglie Genoveva Salmeron (Clara Garrido).

A quel punto, il Bacigalupe Senior avrà bisogno di una domestica che curi tutte le faccende legate al suo nuovo appartamento e, seguendo alla lettera le indicazioni dell’amica Felicia Pasamar (Susana Soleto), dirà ad Anabel di rivolgersi ad un’agenzia per trovarla.

In cerca di una complice come Engracia, ossia la sottoposta che copriva ogni sua malefatta quando abitava in Messico, Anabel non riuscirà però a trovare nessuna – a suo dire – all’altezza del ruolo. Penserà quindi Marcos a risolvere la situazione, dando il posto a Soledad quando, nel bel mezzo del colloquio, quest’ultima sgriderà Anabel, “colpevole” di essere stata poco educata per aver interrotto il padre durante la conversazione.

Una Vita, spoiler: Anabel non sopporta Soledad

Ciò, prevedibilmente, basterà per indispettire Anabel, che proprio non potrà sopportare il fatto che il padre abbia assunto una domestica così insolente. Non a caso, la Bacigalupe inizierà ad essere irriverente con Soledad, arrivando un giorno a rovesciare apposta una tazza di tè sopra il tavolo per costringerla a ripulirlo immediatamente.

Tuttavia, la Lopez non si farà intimidire e, in più di un’occasione, ribadirà ad Anabel che si trasformerà presto o tardi nel suo più grande appoggio e, da vera amica, non potrà più fare a meno di lei!

Insomma, Soledad dimostrerà di avere carattere da vendere e la cosa non passerà inosservata nemmeno ai suoi “coinquilini” della soffitta, visto che li rimetterà subito all’ordine quando noterà i loro atteggiamenti sbagliati nello spazio che condividono con lei.

Una Vita, trame: Anabel cerca di avvicinarsi a Felicia

In ogni caso, i telespettatori dovranno stare attenti anche ad un’altra mossa di Soledad…

Eh sì: in uno dei suoi primi giorni di lavoro, la domestica si recherà al ristorante Nuovo Secolo XX per chiedere consigli a Felicia su quali siano i piatti preferiti del signor Marcos. In tale frangente, la nuova arrivata si mostrerà amabile con la Pasamar, che resterà appunto incantata dal suo modo cordiale e gentile di fare.

Come spesso capita ai personaggi della telenovela iberica, Soledad avrà però un grosso scheletro nell'armadio, che emergerà prepotentemente negli episodi successivi…

