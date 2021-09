Un nuovo appassionante triangolo sta per prendere il via nelle puntate italiane di Tempesta d’amore! proprio quando Christoph Saalfeld (Dieter Bach) e Selina von Thalheim (Katja Rosin) sembravano aver finalmente trovato la felicità, un nuovo ingresso cambierà infatti le carte in tavola…

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: Florian decide di andare negli Stati Uniti (senza Maja)

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Cornelius arriva al Fürstenhof

All’epoca dell’arrivo al Fürstenhof di Selina, vi avevamo raccontato la triste storia di questa nobildonna dal cuore gentile: erede della nota famiglia dei von Thalheim, si ritrovò tutta la famiglia sulle spalle quando il marito Cornelius (Christoph Mory) scomparve nel nulla in seguito ad uno scandalo finanziario.

Ciononostante, la donna non si lasciò abbattere e lottò con tutte le sue forze per saldare i debiti, vendendo il proprio amato podere e rifacendosi una vita al Fürstenhof. Fu qui che poi conobbe Christoph, ritrovando l’amore per la prima volta dopo la morte del marito. Peccato che quest’ultimo non sia affatto morto…

Come sappiamo, Cornelius simulò infatti la propria morte per poter far perdere le proprie tracce ed indagare nell’ombra per smascherare il vero responsabile dello scandalo finanziario in cui fu suo malgrado coinvolto. Indagini che lo hanno portato proprio al Fürstenhof!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Cornelius si tradisce davanti a Christoph

Giunto all’hotel a cinque stelle con un nuovo volto e lo pseudonimo di Lars Starnberg, l’uomo si è rivelato solo a Maja (Christina Arends), l’unica che è sempre stata al corrente del fatto che il genitore è vivo e vegeto. A Bichlheim, però, Cornelius si ritroverà anche faccia a faccia con Selina e sarà subito chiaro che i suoi sentimenti per la moglie non sono mai cambiati…

Benché incuriosita dalla familiarità della voce dell’uomo, la von Thalheim fino ad ora non ha capito che si tratta del marito e lui ha preferito non rivelarsi. Ciononostante, vederla tra le braccia di Christoph sarà dura da sopportare e Cornelius finirà inevitabilmente per cercare spesso la vicinanza della donna…

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Sarà così che, quando Ariane (Viola Wedekind) farà una telefonata alla stampa per screditare Christoph usando il cellulare di Selina, quest’ultima si troverà in quel momento proprio in compagnia di Cornelius, a cui chiederà di confermare la sua innocenza.

Ebbene, l’albergatore non crederà all’alibi della fidanzata e accuserà “Lars” di essersi fatto pagare da quest’ultima scatenando una reazione inaspettata. Cornelius, infatti, non potrà fare a meno di difendere a spada tratta la donna, urlando a Christoph che “sua moglie” non sarebbe mai in grado di compiere un’azione così spregevole!

Come reagirà Christoph di fronte a questa rivelazione sconvolgente? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.