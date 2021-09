Tutto sta per cambiare in quel del Fürstenhof! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore l’arrivo di un nuovo personaggio stravolgerà infatti le vite non solo dei due protagonisti della diciassettesima stagione, ma anche delle loro famiglie…

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: Christoph e Rosalie, bacio appassionato!

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Cornelius arriva al Fürstenhof

Da mesi ormai sentiamo parlare di Cornelius von Thalheim (Christoph Mory), il marito scomparso di Selina (Katja Rosin) nonché padre di Maja (Christina Arends). Dichiarato morto da anni in seguito ad un incidente in parapendio, in realtà l’uomo è vivo e vegeto. Un segreto di cui solo Maja è a conoscenza…

Convinto che la figlia sia l’unica persona a lui così fedele da mantenere un segreto simile, Cornelius le chiese infatti di aiutarlo a coprire la sua fuga. Non c’è dunque da stupirsi se sarà proprio da Maja che l’uomo si presenterà tra qualche giorno…

Nel corso della puntata 3554 Cornelius comparirà infatti a sorpresa al Fürstenhof, rivelandosi alla figlia. E per quest’ultima la sorpresa sarà doppia: non solo rivedrà il genitore ad anni di distanza dalla sua morte simulata… ma dovrà anche abituarsi a vederlo con un nuovo volto!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Selina non riconosce Cornelius

Vittima di uno scandalo finanziario, Cornelius decise infatti prima di simulare la propria morte e poi di sottoporsi ad una plastica facciale per rendersi irriconoscibile. Il motivo? In questo modo l’uomo sperava non solo di sfuggire all’arresto ma anche di poter indagare nell’ombra nella speranza di trovare il vero colpevole delle sue sventure.

Ebbene, l’intervento al volto sembrerà sortire l’effetto sperato, tanto che persino Maja inizialmente stenterà a credere di avere di fronte l’amato padre. Alla fine, però, quest’ultimo riuscirà a convincerla. Al Fürstenhof, però, l’uomo non troverà solo la figlia…

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Come sappiamo, anche Selina è infatti ospite dell’hotel a cinque stelle, dove ha da poco ritrovato l’amore con Christoph (Dieter Bach). Rivedere l’amata moglie dopo tanti anni e, soprattutto, saperla tra le braccia di un altro uomo, sarà ovviamente un durissimo colpo per Cornelius, che deciderà però di non rivelarsi…

Dopo essersi fatto assumere al Fürstenhof come cameriere con il falso nome di Lars Starnberg, l’uomo si avvicinerà dunque pian piano a Selina, senza però svelarle la propria identità. E lei, nonostante una strana sensazione di familiarità con quel nuovo collega mai visto prima, non sospetterà minimamente di chi si nasconda dietro quel volto sconosciuto.

Non ci vorrà però molto prima che la strana complicità tra i due venga notata da Christoph. E a quel punto saranno guai… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.