Scoprire che la ragazza che ama lo ha ingannato sarà un duro colpo, ma il sospetto che dietro ci sia la mano dell’uomo a cui deve la vita lo farà sentire doppiamente tradito. Sarà quello che accadrà nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore a Florian Vogt (Arne Löber), protagonista della diciassettesima stagione.

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Florian scopre che Maja l’ha ingannato

Quando ha conosciuto Maja (Christina Arends), Florian ha creduto di aver finalmente trovato il grande amore. Purtroppo, però, basteranno poche settimane per portare il giovane guardacaccia a ricredersi.

Poco dopo l’inizio della loro relazione, la von Thalheim ha infatti tradito la fiducia del neofidanzato, cercando di manipolarlo per convincerlo ad acconsentire alla realizzazione di un progetto speculativo di Erik Vogt (Sven Waasner). Purtroppo per lei, però, la verità verrà alla luce…

Già insospettito dal cambio di atteggiamento della sua amata, Florian troverà conferma ai suoi sospetti quando ascolterà casualmente una conversazione privata tra Maja e Shirin (Merve Çakır). Sarà così che Vogt avrà la certezza che la fidanzata lo ha ingannato, ma la domanda è “perché”?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Florian sospetta di Erik

Ebbene, il giovane guardacaccia non ci metterà molto a fare due più due: se la sua amata è andata contro i propri principi e ha messo in pericolo il loro rapporto, significa che qualcuno l’ha messa sotto pressione. E chi altri potrebbe esserci dietro se non Erik?

Quando quest’ultimo scoprirà che il fratellino è sulla strada giusta, andrà nel panico. Per sua fortuna, però, al suo fianco ci sarà Ariane (Viola Wedekind)! Sempre un passo avanti a tutti, la dark lady cercherà infatti di far credere a Florian che Maja si sia lasciata corrompere da Christoph (Dieter Bach)!

La versione della Kalenberg sarà tutt’altro che inverosimile: anche Saalfeld è infatti interessato alla realizzazione dell’hotel wellness voluto da Erik e ha già più volte in passato dimostrato di essere in grado di azioni a dir poco riprovevoli.

Florian si lascerà convincere da Ariane? E, soprattutto, Maja avrà la forza di confessargli come stanno davvero le cose? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

