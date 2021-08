La verità trova sempre un modo per venire alla luce. Lo scoprirà a proprie spese Maja von Thalheim (Christina Arends), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore vedrà il suo inganno nei confronti del suo amato Florian Vogt (Arne Löber) venire smascherato. E a quel punto per lei saranno guai…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Maja e Shirin ingannano Florian

Fino a qualche giorno fa Maja e Florian sembravano inseparabili… almeno fino a che tra loro non si è intromesso Erik (Sven Waasner)! Consapevole del fatto che la ragazza ha una grande influenza sul fratellino, l’uomo non ha infatti esitato a ricattarla con un segreto scottante sulla sua famiglia per costringerla a manipolare il fidanzato.

Benché a malincuore, Maja non ha avuto altra scelta se non assecondare il dark man, ma i suoi tentativi di convincere il compagno ad appoggiare il progetto di Erik si sono rivelati un buco nell’acqua. Almeno fino a quando non è intervenuta Shirin (Merve Çakır)…

Arrivata a sorpresa al Fürstenhof con l’obiettivo di riconquistare la fiducia della sua (ex) migliore amica, la Ceylan metterà infatti in scena una vera e propria recita per convincere Florian delle incredibili proprietà curative dell’acqua della sorgente di Erik. Basterà per ingannare il guardacaccia?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Florian scopre che Maja l’ha ingannato

Ebbene, grazie allo stratagemma di Shirin, alla fine effettivamente Florian si convincerà della bontà del progetto di Erik, decidendo di permettere la costruzione della strada di accesso all’hotel wellness sul proprio terreno. I sensi di colpa di Maja, però, diventeranno sempre più forti…

Non sopportando l’idea di dover ingannare l’uomo che ama, la von Thalheim deciderà infatti di confessare a quest’ultimo tutta la verità e impedirgli di firmare l’accordo con i Saalfeld ed Erik. Quando la ragazza arriverà, però, sarà troppo tardi: Vogt ha già sottoscritto l’accordo!

Temendo che ormai tutto sia perduto, a quel punto Maja non troverà più il coraggio per rivelare a Florian come sono andate realmente le cose. Purtroppo per lei, però, lui lo scoprirà comunque!

Ascoltando una conversazione privata tra la fidanzata e Shirin, il giovane Vogt capirà infatti che le due amiche lo hanno ingannato. E, inutile dirlo, gli cadrà il mondo addosso: come ha potuto la sua amata tradirlo in quel modo?

A quel punto Maja si troverà di fronte all’ennesima scelta: confessare al fidanzato come sono andate realmente le cose mettendo a rischio la vita del padre, oppure proteggere quest’ultimo anche a costo della propria felicità. Cosa deciderà di fare? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

