Da quasi due anni ci fa compagnia con la sua simpatia, ma ora è arrivato il momento dei saluti. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore assisteremo infatti all’uscita di scena di Lucy Ehrlinger (Jennifer Siemann), che deciderà di iniziare una nuova vita insieme all’uomo che ama, lontani dal Fürstenhof.

Un addio che ci riserverà momento di grande commozione… e una toccante sorpresa! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Lucy viene licenziata

Da quando è arrivata al Fürstenhof nell’ormai lontana quindicesima stagione, Lucy si è infilata in un guaio dietro l’altro. Una situazione che (se possibile) è ulteriormente peggiorata con l’arrivo nella sua vita di Joell Wauters (Peter Lewys Preston).

Insieme, questi due personaggi hanno infatti dato vita ad una serie incredibili di avventure che ci hanno intrattenuto per mesi. Proprio una delle loro idee strampalate, però, finirà per costare molto cara alla Ehrlinger…

Tra qualche giorno, infatti, la ragazza provocherà un incidente che coinvolgerà un ricco ospite del Fürstenhof. Come se non bastasse, il video dell’accaduto finirà in rete, costringendo di fatto la proprietà del Fürstenhof a prendere provvedimenti. E così Lucy verrà licenziata in tronco!

Come spesso accade, però, non tutti i mali vengono per nuocere…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Lucy e Joell lasciano il Fürstenhof

Proprio quando la ragazza inizierà a disperarsi per la perdita della sua unica fonte di reddito fissa, infatti, accadrà qualcosa di totalmente inaspettato: proprio grazie al video caricato su internet che le è valso il licenziamento, la ragazza riceverà un’allettante offerta di lavoro da Londra! Le sorprese non sono però finite…

Poco dopo, infatti, Werner (Dirk Galuba) informerà la Ehrlinger di aver deciso di ritirare il licenziamento, mettendola così di fronte ad una scelta difficile: il vecchio impiego nella sua amata Bichlheim oppure una nuova appassionante opportunità lontana da famiglia e amici.

Ebbene, anche grazie al sostegno di Joell – che si dirà subito pronto a seguirla in Inghilterra – alla fine Lucy deciderà di accettare il nuovo lavoro e lascerà dunque il Fürstenhof per iniziare una nuova vita a Londra.

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Lucy e Joell lasciano il Fürstenhof

Sarà così che, nel corso della puntata 3563 Lucy e Joell usciranno di scena. Come da tradizione, però, prima di partire i due fidanzatini si congederanno dai loro affetti e sarà in questa circostanza che assisteremo ad una scena davvero toccante: il fantasma di Romy (Désirée von Delft) apparirà all’amata sorella per un ultimo struggente addio…

Chiudiamo con una curiosità. Sul set di Tempesta d’amore Jennifer Siemann e Peter Lewys Preston – interpreti, rispettivamente, di Lucy e Joell – hanno scoperto un grandissimo affiatamento che va ben oltre la recitazione, tanto da decidere di incidere insieme un bellissimo duetto intitolato “Fly me to the moon” (qui il video ufficiale).

Rivedremo mai Lucy e Joell al Fürstenhof? Ebbene, gli anni passati ci hanno insegnato che a Tempesta d’amore non bisogna mai dire mai… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

