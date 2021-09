Avevano pianificato tutto nei minimi dettagli, ma non avevano fatto i conti con una variabile inaspettata: Maja von Thalheim (Christina Arends)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) ed Erik Vogt (Sven Waasner) vedranno infatti il loro piano fallire a causa dell’intervento della giovane protagonista. E a quel punto la “coppia dark” sarà costretta a correre ai ripari…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Erik e Ariane vogliono distruggere i Saalfeld

La segretezza è l’arma più importante di qualunque malfattore, specialmente se agisce in coppia. Non c’è dunque da stupirsi se Erik e Ariane abbiano sempre fatto di tutto per tenere nascosta a tutti la loro complicità (negli affari e nel privato).

In questo modo, infatti, Vogt ha potuto avvicinare i Saalfeld senza destare sospetti, riuscendo non solo a manipolarli, ma anche a fornire informazioni importanti alla Kalenberg, che ne ha prontamente approfittato.

È stato così che i due criminali sono riusciti a convincere gli albergatori a impegnare le proprie quote del Fürstenhof per investire in un progetto apparentemente lucrativo. A loro insaputa, però, il loro denaro non verrà investito nella costruzione di un hotel benessere, bensì finirà diritto nelle tasche di Ariane ed Erik!

Proprio quando il successo dei due complici sembrerà assicurato, però, qualcosa rovinerà i loro piani…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Maja fa saltare il piano di Ariane e Erik

Ormai convinti del proprio trionfo, Erik ed Ariane si lasceranno infatti andare ad un’azione sconsiderata in controtendenza con la cautela adottata fino ad allora: una giornata romantica in una baita del Fürstenhof. Il problema? Qualcuno li vedrà!

Casualmente nei paraggi, Maja noterà infatti i due in atteggiamenti intimi, rimanendone sconvolta. Capendo che la relazione segreta tra Vogt e la Kalenberg potrebbe avere implicazioni enormi, la ragazza scatterà dunque una foto che poi farà recapitare a Werner (Dirk Galuba)!

Inutile dire che i Saalfeld sospetteranno immediatamente che tra Erik e Ariane ci possa essere molto più che un legame puramente sentimentale e – subodorando (a ragione) una truffa – decideranno di far saltare il progetto dell’hotel wellness.

Per Vogt e la Kalenberg si tratterà ovviamente di un durissimo colpo: il piano a cui lavorano da mesi è stato distrutto da una semplice foto! Determinati a tutto pur di salvare il salvabile, i due proveranno a convincere i Saalfeld di non avere una relazione. Ci riusciranno? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

