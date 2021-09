Da mesi ormai ingannano tutti, ma presto le cose cambieranno. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la relazione clandestina tra Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) ed Erik Vogt (Sven Waasner) verrà infatti smascherata. E da quel momento cambierà tutto…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Ariane ed Erik tramano contro i Saalfeld

Per i propri interessi sono disposti a tutto, anche a rovinare la vita di un innocente. Non c’è dunque da stupirsi se Erik e Ariane hanno velocemente capito di essere datti della stessa pasta, stringendo un’alleanza “con benefit”.

Coppia negli affari e in privato, da mesi ormai i due spadroneggiano in quel del Fürstenhof tessendo un intrigo dietro l’altro. Un legame di cui nessuno (o quasi) sospetta. Se qualche tempo fa Selina (Katja Rosin) aveva infatti intuito che tra i due ci fosse qualcosa, ben presto aveva finito per ricredersi grazie alle abili mosse della Kalenberg.

Quest’ultima e Vogt hanno così potuto continuare a tramare indisturbati, riuscendo a convincere Werner (Dirk Galuba), Robert (Lorenzo Patané) e Christoph (Dieter Bach) a investire nel progetto di realizzazione di un hotel benessere tramite un prestanome della diabolica coppia. Le sorprese, però, non mancano mai…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Maja scopre che Erik e Ariane sono amanti

Come sappiamo, Christoph ha infatti inconsapevolmente messo i bastoni tra le ruote ai due complici, presentando una nuova azienda costruttrice in grado di realizzare il progetto ad un costo inferiore di quella proposta da Ariane ed Erik. E non è finita qui: Saalfeld ha anche deciso di entrare in politica, candidandosi come nuovo consigliere regionale!

A quel punto Ariane ed Erik sono dovuti correre ai ripari e, per loro fortuna, non ci hanno messo molto a trovare un’arma contro Saalfeld: la ditta di costruzioni da lui proposta è infatti sospettata di sfruttamento dei propri dipendenti.

Ad Ariane è così bastato informare prima Selina e poi la stampa (usando il telefono di quest’ultima) per raggiungere tre obiettivi in un colpo solo: rovinare le aspirazioni elettorali di Christoph, screditare la sua ditta e rovinare il suo rapporto con la fidanzata. E, anche quando Selina intuirà il suo ruolo nell’accaduto, la Kalenberg se la caverà scaricando la colpa di tutto su Rosalie.

Insomma, il piano di Erik ed Ariane sembrerà ormai andato in porto, tanto che i due complici si lasceranno andare ad un festeggiamento appassionato in una delle baite romantiche del Fürstenhof. Una leggerezza che pagheranno cara…

A loro insaputa, infatti, non solo Maja (Christina Arends) li vedrà, ma deciderà anche di immortalarli per poi far pervenire la fotografia incriminata ai Saalfeld! E a quel punto per Erik e Ariane saranno davvero guai… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

