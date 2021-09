Con il loro amore avevano finalmente trovato il riscatto dopo aver visto le rispettive famiglie andare a pezzi. Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore, però, l’idillio di Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) e Cornelia Holle (Deborah Müller) giungerà bruscamente a termine nel peggiore dei modi.

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: triangolo tra Rosalie, Christoph e Michael

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Ariane fa credere che Cornelia e Robert siano fratelli

Da ormai qualche settimana vi stiamo parlando di una svolta a dir poco clamorosa per il personaggio di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind): dopo avere avuto per anni come unico pensiero fisso la sua vendetta contro Christoph (Dieter Bach), la dark lady rivolgerà le sue attenzioni ad un altro Saalfeld. E in questo caso le sue intenzioni saranno di tutt’altro tipo…

Dopo aver inizialmente pensato di usare Robert per la sua scalata al potere, Ariane finirà infatti per perdere la testa per l’uomo. Quella che sembrava inizialmente una semplice infatuazione, si trasformerà ben presto in una vera e propria ossessione che porterà la Kalenberg a commettere azioni a dir poco riprovevoli…

Decisa a separare il suo amato da Cornelia, la dark lady arriverà infatti a creare delle prove ad arte per far credere ai due innamorati di essere fratello e sorella! E a quel punto nulla sarà più come prima…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Robert e Cornelia si lasciano

Dopo aver effettuato un test del DNA (a loro insaputa manipolato da Ariane), Robert e Cornelia si troveranno di fronte a qualcosa di così terribile e inaspettato da trovarli totalmente impreparati: se l’esito dell’esame genetico non lascia spazio a dubbi sulla loro parentela, ciò non potrà cambiare i loro reciproci sentimenti…

Nonostante l’amore che li lega, però, l’onta di un inc*sto sarà troppo spaventosa per essere ignorata e così Robert e Cornelia decideranno di lasciarsi. Ariane potrà dunque celebrare il suo trionfo, ma non per questo si fermerà: non contenta di aver separato Saalfeld dalla donna che ama, lo convincerà che la colpa della sua infelicità è solo di Werner (Dirk Galuba), reo di non avergli mai confessato di aver avuto una storia con la madre di Cornelia.

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

In questo modo la Kalenberg spererà di spaccare la famiglia Saalfeld, ma il piano rischierà di sfuggirle di mano: se Robert si infurierà effettivamente col genitore, deciderà però anche di lasciare il Fürstenhof per non dover più incontrare Cornelia! Una prospettiva che Ariane non potrà sopportare…

E così, pur di trattenere il suo amato a Bichlheim, la Kalenberg farà alla “rivale” una generosa offerta affinché sia quest’ultima a lasciare l’hotel. Questa volta, però, la dark lady farà male i suoi conti: non solo Werner convincerà Cornelia (che crede essere sua figlia) a restare, ma quest’ultima sorprenderà Ariane in atteggiamenti inequivocabili con Robert. E a quel punto la Holle inizierà a mettere insieme i pezzi del puzzle…

L’intrigo di Ariane verrà finalmente smascherato? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

(Puntate 3694-7, in onda in Germania dall’11 al 14 ottobre 2021)

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.