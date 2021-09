La dipendenza da farmaci di Michael Niederbühl (Erich Altenkopf) ha rappresentato uno dei momenti più drammatici delle ultime stagioni di Tempesta d’amore. Una storia che rischierà di ripetersi, anche se questa volta l’uomo sarà il medico e non più il paziente…

Ecco dunque cos’è accaduto negli episodi di Sturm der Liebe da poco andati in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Rosalie vince le elezioni

Proprio in questi giorni nelle puntate italiane di Tempesta d’amore stiamo assistendo ad un periodo di grandi cambiamenti nella vita di Rosalie Engel (Natalie Alison). Dopo aver coronato il suo sogno di tornare insieme a Michael, la donna ha infatti deciso di dare una svolta alla sua vita professionale…

Nota per scelte spesso anticonvenzionali, Rosalie tenterà dunque la carriera politica, candidandosi contro Christoph (Dieter Bach) come nuovo consigliere regionale. E, nonostante i pronostici, alla fine di una campagna elettorale infuocata riuscirà a venire eletta!

Per Rosalie inizierà così una nuova fase della sua vita che la vedrà ricoprire un ruolo di grande responsabilità per la comunità. Ogni grande responsabilità, però, comporta un prezzo…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Rosalie inizia a fare uso di sonniferi

L’agenda fittissima e la continua pressione ricevuta come consigliere regionale finiranno infatti per stravolgere ogni equilibrio nella vita della Engel, che si ritroverà in un perenne stato di agitazione. E così, nel disperato tentativo di trovare un po’ di sollievo, la donna chiederà a Michael di prescriverle dei sonniferi…

Ebbene, memore della propria recente dipendenza da farmaci (iniziata proprio a causa dell’uso smodato di calmanti) il medico si rifiuterà. Una decisione che lei inizialmente accetterà. Basterà però l’ennesima notte insonne per portare Rosalie ad un livello tale di disperazione da spingerla a rubare i medicinali dalla borsa del compagno…

Il risultato? Quando Michael lo scoprirà inizierà a temere che la fidanzata possa cadere vittima della stessa dipendenza che solo poco tempo prima aveva quasi distrutto la sua vita. Ebbene, inizialmente Rosalie darà poco peso alle preoccupazioni del suo amato, salvo poi capire la gravità del trauma da lui subito. I problemi, però, sono solo iniziati!

Se la situazione tra la Engel e il medico si chiarirà, le voci sulla presunta dipendenza della donna correranno, mettendo in pericolo non solo la sua posizione politica, ma anche la reputazione di Michael. E così Rosalie prenderà una decisione sofferta per il bene proprio e dell’uomo che ama… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

