Sono passati parecchi mesi dalla dolorosa fine della relazione tra Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) e Robert Saalfeld (Lorenzo Patané). La storia, però rischierà di ripetersi. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella nipote di Alfons (Sepp Schauer) si ritroverà infatti ancora una volta alle prese con un amore a senso unico…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Vanessa si innamora di Max

Nell’arco di poche settimane, a Vanessa è crollato il mondo addosso. Proprio quando stava faticosamente provando a riprendersi dalla fine della sua storia con Robert, la ragazza ha infatti dovuto affrontare un nuovo, durissimo colpo: la rottura del menisco e il fallimento del suo intervento chirurgico.

È stato però proprio grazie a questa sfortunata serie di coincidenze che la Sonnbichler si è avvicinata a Max Richter (Stephan Hartmann), scoprendone il lato umano. Il bel fitness trainer è stato infatti sempre vicino alla collega, riuscendo a farle trovare la voglia di lottare… e non solo quella!

Come sappiamo, dopo poco tempo Vanessa ha infatti capito di essersi innamorata del giovanotto. Conquistare il suo cuore, però, non sarà così semplice…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Vanessa bacia Max

Se Alfons si preoccuperà che la nipote possa finire ancora una volta col cuore spezzato, lei non condividerà i suoi timori e cercherà in ogni modo di avvicinarsi a Max. A causa dei suoi problemi al ginocchio, però, per la Sonnbichler non sarà sempre semplice seguire il suo amato.

Come prevedibile, la mancanza di progressi con Max e l’impossibilità a lavorare a causa della recente operazione saranno difficili da digerire per Vanessa. E così, nel tentativo di tirarla su di morale, Alfons penserà bene di invitare proprio Max per una partita di carte…

Ebbene, non solo effettivamente la Sonnbichler si sentirà meglio, ma riuscirà ad avvicinarsi a Richter… tanto da dargli un bacio! Peccato solo che la reazione del ragazzo non sarà esattamente quella sperata…

Colto alla sprovvista, Max “accuserà” infatti Vanessa di essersi innamorata di lui, lasciando intendere di non ricambiare i suoi sentimenti. E a quel punto la Sonnbichler non vedrà altra scelta se non negare di essere interessata a Richter, ripetendo così lo stesso errore commesso con Robert mesi prima. La storia è dunque destinata a ripetersi? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

