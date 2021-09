Potrà Camino Pasamar (Aria Bedmar) tornare a fidarsi di Anabel Bacigalupe (Olga Haenke) dopo quello che farà al marito Ildefonso Cortes (Cisco Lara)? La risposta a questo quesito arriverà nelle prossime puntate italiane di Una Vita, in particolare quando la figlia di Felicia (Susana Soleto) deciderà di confidare alla conoscente il suo più grande segreto, ossia la relazione “peccaminosa” che ha avuto con la pittrice Maite Zaldua (Ylenia Baglietto). Vediamo quindi insieme come si arriverà a tale svolta…

Una Vita, news: Ildefonso si toglie la vita, ecco perché

Le anticipazioni segnalano che tutto partirà quando, nel corso di una festa, l’ubriaca Anabel finirà per spifferare a tutti i vicini che Ildefonso è stato evirato in seguito ad un incidente avvenuto in guerra, cosa che di fatto gli avrà reso impossibile consumare il suo matrimonio con Camino.

A causa del “gossip” che si verrà a creare attorno a questo scandalo, il Marchese De Los Pontones finirà quindi per ripudiare il nipote e lo inviterà a fare la cosa giusta, ovvero annullare alla Sacra Rota il suo matrimonio con la Pasamar.

Comunque sia, Ildefonso sceglierà di ascoltare il consiglio del nonno ma agirà in maniera del tutto diversa. Dopo un chiarimento con Camino, dove le suggerirà di lottare per riavere Maite al suo fianco se è davvero quello che vuole, il ragazzo farà perdere le sue tracce per diversi giorni e verrà visto dal sorvegliante Cesareo (Cesar Vea), in uno stato decisamente confuso, nei pressi di un lago.

Dopo poche ore, la guardia civile troverà così il corpo del Cortes nello stesso lago e tutto farà presupporre che si sia suicidato. Da lì, nasceranno diversi nuovi sviluppi…

Una Vita, trame: Camino odia Felicia?

Da un lato Camino si sentirà in colpa per quanto successo al Cortes poiché sarà fermamente convinta del fatto che non avrebbe rinunciato alla sua vita se gli avesse dimostrato più amore, dall’altro Felicia spronerà la figlia a reagire e, come se non bastasse, non sarà d’accordo con lei quando penserà di rifiutare l’eredità del marito che il Marchese De Los Pontones gli offrirà come ricompensa.

Dato il probabile fidanzamento della madre con Marcos (Marcia Alvarez), Camino dirà poi ad Anabel di non fidarsi più di tanto di Felicia e la etichetterà come una donna capace di pensare soltanto a se stessa e al suo tornaconto. Le “confidenze” non saranno però finite qui…

Una Vita, spoiler: Camino confida a Anabel che ama Maite

Eh sì: in un ulteriore dialogo, oltre a dimostrarle che si fida nuovamente di lei, Camino si lascerà andare ad una profonda riflessione e svelerà a Anabel che il suo rapporto con Felicia si è incrinato quando lei ha avviato una relazione omosessuale con Maite.

La Pasamar porterà quindi alla luce tutte le macchinazioni della madre, compreso l’arresto della Zaldua con una falsa accusa, e riceverà il supporto della Bacigalupe, che non la giudicherà nemmeno un secondo per avere amato una persona del suo stesso sesso.

Ma avrà fatto bene Camino a fidarsi di Anabel? Nell'attesa di scoprirlo, segnaliamo che una telefonata che Felicia farà nella bottega di Lolita (Rebeca Alemany) aprirà le porte ad una grande sorpresa…

