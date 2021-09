Con la perdita della memoria dei suoi ultimi dieci anni di vita, Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) non avrà alcun ricordo nemmeno della sua amata Marcia Sampaio (Trisha Fernandez). Nelle prossime puntate italiane di Una Vita, la moglie Genoveva Salmeron (Clara Garrido) cercherà dunque di approfittare della sua amnesia per “tornare a farlo innamorare” ma dovrà vedersela con Fabiana (Inma Perez Quiros), disposta a tutto affinché il signore non cada nuovamente tra le sue braccia.

Tra le due donne lo scontro sarà quindi inevitabile…

Una Vita, news: ecco come Felipe perderà la memoria

Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete già che tutto partirà nel momento in cui l’avvocato Javier Velasco (Alejandro Carro) chiederà nuovamente alla domestica Laura Alonso (Agnes Llobet) di uccidere Felipe.

A quel punto, dato che l’uomo minaccerà in caso contrario di fare del male alla sorella invalida Lorenza (Yarea Guillen), l’inserviente non avrà altra scelta ed avvelenerà un bicchiere d’acqua destinato all’Alvarez Hermoso.

Tuttavia, il piano omicida andrà storto: appena Felipe perderà i sensi e sbatterà la testa sullo spigolo di un letto, Laura non riuscirà ad andare fino in fondo con il suo proposito e chiamerà i soccorsi.

E così, dopo altri tentativi di assassinio che non andranno a buon fine e diversi giorni passati in coma, l’Alvarez Hermoso riprenderà conoscenza non ricordando l’ultima decade della sua vita, né tanto meno di essere sposato con Genoveva e del processo per la morte di Marcia che ne è conseguito.

Una Vita, trame: Genoveva vuole riconquistare Felipe

Tutto questo a quali tipi di risvolti porterà? Oltre a riavviare la sua guerra con Ramon Palacios (Juanma Navas), poiché sarà nuovamente convinto del fatto che è stato lui ad uccidere la moglie Celia (Ines Aldea), Felipe potrà contare sulla vicinanza di Genoveva, che almeno per ora preferirà non svelargli il loro legame matrimoniale.

In ogni caso, col trascorrere degli episodi, diversi residenti di Acacias non vedranno di buon occhio ciò che la Salmeron starà facendo, in primis Liberto (Jorge Pobes) che ricorderà alla donna – visto il processo che li ha visti contrapposti – che forse è meglio per lei stare lontana dall’Alvarez Hermoso, visto che prima o poi recupererà la memoria. A tutte queste opposizioni, la Salmeron risponderà a muso duro, precisando che da legittima moglie di Felipe spetta a lei decidere come comportarsi…

Una Vita, spoiler: Fabiana cerca di far ricordare Marcia a Felipe!

Occhio quindi ad una sorprendente iniziativa di Fabiana, che si presenterà in ospedale da Felipe con la torta che Marcia era solita preparargli. Diverse volte, la proprietaria della pensione chiederà infatti all’uomo se abbia un vago ricordo della Sampaio, ma tali tentativi risulteranno vani.

Comunque sia, vi anticipiamo che il discorso verrà interrotto dall’arrivo improvviso di Genoveva che, sospettosa circa le reali intenzioni della sua interlocutrice, farà sì che Fabiana vada via. E per evitare che qualcun altro possa parlare a Felipe, Genoveva studierà un altro escamotage: portare il marito per qualche settimana in un centro benessere… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

