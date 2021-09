Anche se Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) perderà i ricordi dei suoi ultimi dieci anni di vita, compresi quelli legati al suo infausto matrimonio con Genoveva Salmeron (Clara Garrido), l’avvocato Javier Velasco (Alejandro Carro) non desisterà dall’intenzione di uccidere il suo rivale in amore e, per l’ennesima volta, ricatterà la domestica Laura Alonso (Agnes Llobet) affinché si “sporchi le mani di sangue” al posto suo. Tuttavia, anche in questo caso, il piano dell’uomo non andrà a buon fine. Scopriamo insieme perché…

Una Vita, trame: ecco perché Felipe andrà in coma

Come abbiamo avuto modo di segnalare in precedenza nei nostri post dedicati alle anticipazioni sulle future puntate italiane di Una Vita, Laura accetterà di uccidere Felipe quando Velasco minaccerà di fare del male alla sorella invalida Lorenza (Yarea Guillén). A quel punto, la Alonso farà in modo che l’Alvarez Hermoso beva un bicchiere d’acqua che avrà avvelenato ma si pentirà subito del suo gesto e chiamerà i soccorsi. Comunque sia, le condizioni dell’uomo appariranno disperate perché, nel momento in cui perderà i sensi, sbatterà la testa sullo spigolo del letto.

Da quel momento, Felipe passerà così diversi giorni in coma (durante i quali Velasco inviterà più volte Laura a finire il lavoro già incominciato) e quando si risveglierà avrà perso ogni ricordo dei suoi ultimi dieci anni, tant’è che crederà ancora che l’amico Ramon (Juanma Navas) abbia ucciso la moglie Celia (Ines Aldea). Questo darà modo a Genoveva di tentare di riavvicinarsi al marito, dopo gli scontri avuti nel corso del processo sulla morte di Marcia (Trisha Fernandez), ma riaccenderà la gelosia di Javier…

Una Vita, news: Velasco vuole che Laura uccida Felipe!

Eh sì: stanco di aspettare i tempi di Genoveva, che lo avrà baciato più volte per fargli credere di essere disposta ad avere in futuro una storia con lui, Velasco tornerà a farsi minaccioso con Laura e, puntando ancora sul legame protettivo che la unisce a quest’ultima, le farà sapere che è arrivato il tempo di far passare a miglior vita il “caro” Felipe.

Visto che l’Alvarez Hermoso sarà ancora ricoverato in ospedale sotto il costante sguardo di Genoveva, Javier sarà però cosciente del fatto che deve allontanare la dark lady dalla camera del marito, motivo per cui incaricherà un suo scagnozzo di inscenare un furto ad Acacias 38 affinché la Salmeron possa andarsene per qualche ora. E stando al piano dell’avvocato, Laura dovrà assassinare Felipe proprio in quel lasso di tempo…

Una Vita, spoiler: Laura tenta di uccidere Felipe ma…

Come vi abbiamo già fatto intendere, non tutto andrà per il verso giusto: proprio quando Laura starà per soffocare l’addormentato Felipe con un cuscino, Genoveva ritornerà improvvisamente in ospedale e comprenderà quali fossero le intenzioni della domestica. Tra le due donne verrà dunque a crearsi un pericoloso scontro… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

