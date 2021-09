Mai tentare di ingannare Genoveva Salmeron (Clara Garrido), nemmeno se sei l’astuto avvocato Javier Velasco (Alejandro Carro). È questo ciò che succederà nelle prossime puntate italiane di Una Vita. Grazie alla domestica Laura Alonso (Agnes Llobet), la dark lady scoprirà infatti il doppio gioco del suo legale ed organizzerà una controffensiva per fargliela pagare. Vediamo dunque quello che succederà…

Una Vita, trame: Velasco ordina a Laura di uccidere nuovamente Felipe

Come abbiamo avuto modo di segnalarvi qualche giorno fa nei nostri post dedicati alle anticipazioni della telenovela iberica, tutto partirà quando Velasco ordinerà per l’ennesima volta a Laura di uccidere Felipe. Quest’ultimo, dopo essere stato avvelenato dalla Alonso, sarà infatti ancora ricoverato in ospedale e, come se non bastasse, non avrà alcun ricordo dei suoi ultimi dieci anni di vita, tant’è che non avrà minimamente idea di essere sposato con Genoveva.

Visto che temerà che Javier possa fare del male alla sorella invalida Lorenza (Yarea Guillén), Laura si preparerà dunque a soffocare l’addormentato Felipe con un cuscino, ma l’arrivo improvviso di Genoveva nella stanza le farà rivedere il suo piano. A quel punto, l’inserviente punterà una pistola contro la signora e la inviterà a non fare nessun passo verso di lei. Tuttavia, la Salmeron riuscirà a far calmare la Alonso ed otterrà una confessione vera e propria…

Una Vita, news: Laura vuota il sacco su Velasco

Eh sì: appena Genoveva la spronerà a fidarsi di lei e a spiegarle per quale motivo stava per assassinare Felipe, Laura vuoterà il sacco su Velasco e farà presente alla sua interlocutrice che, fin dal giorno del suo arrivo ad Acacias, è stata ingaggiata per tenerla d’occhio e, soltanto in un secondo momento, uccidere Felipe. In questo modo, la Salmeron apprenderà che l’avvocato ha da sempre manipolato gli eventi per far fallire il suo matrimonio – anche se pure lei ci avrà messo pure del suo affinché ciò si realizzasse – ed avrà la certezza del fatto che la Alonso si è mossa in quel modo soltanto per salvare la vita della sorella Lorenza.

Dì lì a poco, la cattivona deciderà quindi di agire di conseguenza e proporrà un’alleanza a Laura per sbarazzarsi di Velasco, il quale neanche a dirlo sta facendo tutto questo per prendere il posto dell’Alvarez Hermoso al fianco della Salmeron.

Una Vita, spoiler: Laura e Genoveva alleate per mettere fuori gioco Velasco

Quello stesso pomeriggio, le due donne si incontreranno così a casa di Genoveva, che avrà in mente una sola soluzione: liberarsi per sempre di Velasco. A detta della dark lady, l’avvocato si sarà infatti impegnato per decretare la sua “sentenza finale”. Ma in che modo la Salmeron vorrà portare avanti il piano? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

