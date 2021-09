Una grande gioia è in arrivo per Camino Pasamar (Aria Bedmar) nelle prossime puntate italiane di Una Vita. In seguito alla morte del marito Ildefonso Cortes (Cisco Lara), la donna avrà infatti modo di di rivedere la sua amata Maite Zaldua (Ylenia Baglietto). Un incontro, quello tra le due donne, che sarà carico di forti emozioni…

Una Vita, news: ecco come morirà Ildefonso

Come abbiamo già avuto modo di segnalare nei nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, la situazione coniugale tra Ildefonso e Camino peggiorerà inesorabilmente quando Anabel Bacigalupe (Olga Hanke) spiffererà a tutti i vicini di casa che l’uomo non può avere figli a causa di una mutilazione che ha subito in guerra (e che, di fatto, gli impedisce di avere rapporti intimi con la consorte).

Travolto dallo scandalo, il ragazzo perderà dunque il lume della ragione quando verrà ripudiato dal nonno, il Marchese de Los Pontones, e si perderanno le tracce di lui per diversi giorni.

Alla fine, il suo corpo verrà ritrovato nei pressi di un lago e per via della testimonianza di Cesareo (Cesar Vea), che lo avrà visto dirigersi nello stesso in stato confusionale, tutto lascerà pensare che si sia tolto la vita. Per Camino inizierà così un vero e proprio calvario…

Una Vita, trame: Camino ce l’ha a morte con Felicia

Eh sì: appena comincerà ad abituarsi al suo nuovo status da vedova, Camino riverserà infatti tutta la sua ira contro la madre Felicia (Susana Soleto), che riterrà l’unica responsabile della sua infelicità e, di conseguenza, di quello che è successo a Ildefonso.

La Pasamar riterrà insomma che, senza il matrimonio a cui è stata costretta, probabilmente il Cortes sarebbe ancora vivo e non potrà fare a meno di pensare al suo amore perduto per Maite.

Come se non bastasse, Camino non approverà la scelta di Felicia di rifiutare di sposare Marcos (Marcial Alvarez), che a suo dire avrà tenuto troppo sulla corda, e non mostrerà nemmeno un segno di “curiosità” quando la madre venderà il ristorante a Sabina (Ana Goya) e a Roberto Olmedo (Miguel Larranaga).

Ciò accadrà perché ogni pensiero della nostra Camino sarà rivolto a Maite, che avrà smesso misteriosamente di scriverle…

Una Vita, spoiler: il ritorno di Maite

La “sparizione” della Zaldua avrà però una piacevole motivazione: vi anticipiamo che, nel corso dell’episodio 1276 della telenovela, Maite busserà alla porta di Camino!

Quest’ultima ovviamente sarà felice di trovarsi di fronte alla sua amata e si lascerà andare ad un bacio appassionato con lei, dopo aver sottolineato che la loro storia è stata interrotta dalle interferenze di troppe persone e della società bigotta.

Ma da che cosa sarà dipeso il ritorno di Maite? E sopratutto, chi le avrà detto di ripresentarsi ad Acacias in fretta e furia? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

