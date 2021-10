In amore e in guerra tutto è concesso. Se poi c’è di mezzo anche la politica, poi, ogni colpo è lecito. Non c’è dunque da stupirsi se nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Rosalie Engel (Natalie Alison) e Christoph Saalfeld (Dieter Bach) non esiteranno a commettere qualche scorrettezza pur di avere la meglio. E, inevitabilmente, finiranno per venire coinvolti anche altri personaggi…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane ricatta Rosalie

Quella che sembrava inizialmente un’idea balzana si è da tempo trasformata in una vera e propria guerra senza esclusione di colpi. Se inizialmente nessuno credeva che Rosalie potesse davvero farcela contro Christoph, infatti, si sta ricredendo: anche grazie al sostegno di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind), la Engel si sta rivelando per Saalfeld un’avversaria politica davvero temibile.

Inizialmente sopraffatta dall’entusiasmo per la sua nuova avventura professionale, Rosalie si è però velocemente resa conto di dover pagare un prezzo alto per la propria ambizione: non solo rischia di trascurare Michael (Erich Altenkopf), ma – se non esegue gli ordini di Ariane – rischia che quest’ultima rovini la carriera del suo amato.

A quel punto la Engel ha provato a ritirarsi, ma le minacce della Kalenberg l’hanno costretta a tornare sui suoi passi. E così a Rosalie non è rimasta che una soluzione: deve vincere a qualunque costo!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Rosalie sfrutta Alfons per la sua campagna elettorale

Consapevole di aver bisogno del sostegno di figure amate dalla gente per ottenere voti preziosi, la Engel inizierà dunque a pensare a qualcuno che sia amato dalla popolazione locale e possa sostenere la sua candidatura. Un identikit che corrisponde perfettamente ad Alfons Sonnbichler (Sepp Schauer)!

Ben consapevole che l’anziano concierge non si lascerebbe mai coinvolgere in una battaglia elettorale, Rosalie userà dunque un piccolo trucchetto: aiuterà l’uomo ad acquistare un bellissimo abito per Hildegard (Antje Hagen) per poi chiedergli in cambio una semplice foto di ringraziamento.

L’inganno? Se Alfons penserà che il selfie sia destinato a finire unicamente sul sito internet della donna, quest’ultima avrà invece tutt’altre intenzioni: ne ricaverà dei cartelloni elettorali che esporrà addirittura davanti al Fürstenhof.

Inutile dire che i Sonnbichler rimarranno a bocca aperta quando si troveranno di fronte alla gigantografia all’ingresso dell’hotel. I veri problemi, però, inizieranno quando Christoph vedrà i manifesti. E, inutile dirlo, l’albergatore non se ne starà a guardare… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

