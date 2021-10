Grazie alla sua determinazione (unita a metodi alquanto discutibili) Christoph Saalfeld (Dieter Bach) è riuscito a costruire un impero finanziario. Nelle puntate italiane di Tempesta d’amore, però, l’albergatore scoprirà che la sua spregiudicatezza potrebbe costargli un prezzo che non è disposto a pagare…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Rosalie denuncia il ricatto di Christoph

Quando Christoph ha un obiettivo in mente, non si ferma di fronte a nulla… nemmeno l’illegalità. Non c’è dunque da stupirsi se l’albergatore non ha esitato a ricorrere a mezzi illeciti nella sua battaglia elettorale contro Rosalie Engel (Natalie Alison).

Determinato a liberarsi della scomoda avversaria, Saalfeld ha infatti manipolato la registrazione di una conversazione privata di quest’ultima per poi usarla come arma di ricatto: se la donna non si ritirerà dalla corsa al posto di consigliere regionale a cui lui stesso ambisce, il filmato andrà in rete.

Purtroppo per Christoph, però, Rosalie non è una donna che si lascia mettere i piedi in testa. Spronata da Michael (Erich Altenkopf) e Ariane (Viola Wedekind), la Engel deciderà infatti di denunciare il ricatto subito (pur non facendo il nome di Saalfeld). E a quel punto per l’uomo saranno guai…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Selina scopre che Christoph è colpevole

Anche se Rosalie non menzionerà l’albergatore, sarà infatti subito chiaro a tutti che solo lui trarrebbe beneficio da un eventuale ritiro della sua diretta candidata. Ciononostante, Christoph continuerà a proclamarsi innocente persino di fronte alla domanda diretta di Selina (Katja Rosin).

Ebbene, per nulla rassicurata dalla risposta del compagno, la von Thalheim deciderà di andare a fondo alla cosa e cercherà eventuali prove del coinvolgimento del suo amato, prove che non tarderanno a presentarsi!

A Selina basterà infatti accedere al computer di Christoph per trovarvi salvato il filmato originale da cui è stato tratto quello usato per il ricatto. Profondamente delusa, la donna metterà dunque il compagno con le spalle al muro, intimandogli di fare per una volta la cosa giusta.

E a quel punto lui capirà di dover fare una scelta: conta di più la sua ambizione o la donna che ama? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

