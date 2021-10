In meno di un anno hanno dovuto affrontare una serie incredibile di ostacoli. Alla fine, però, il loro amore sarà più forte di tutto. Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore, Maja von Thalheim (Christina Arends) e Florian Vogt (Arne Löber) faranno infatti un passo importantissimo verso il loro lieto fine. Come sempre, però, non mancheranno le sorprese…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, puntate tedesche: Florian decide di trasferirsi negli Stati Uniti

Se nelle puntate italiane di Tempesta d’amore stanno affrontando i primi problemi, in Germania Florian e Maja hanno già dovuto superare innumerevoli prove, finendo per lasciarsi più volte. Alla fine, però, i sentimenti vincono sempre…

Capendo di amare la von Thalheim sopra ogni altra cosa, alla fine Vogt deciderà infatti di mettere da parte gli indugi e tornare definitivamente insieme alla donna che ama. Peccato solo che nel frattempo siano spuntati dei “rivali” piuttosto scomodi.

Ricongiuntosi con Maja ad anni di distanza dalla loro storia d’amore, Hannes Fröhlich (Pablo Konrad) sarà infatti determinato a riconquistare il cuore della sua amata. E, dopo aver visto fallire i metodi tradizionali, penserà bene di far credere a Florian di aver passato la notte con la ragazza. Una bugia che rischierà di avere conseguenze gravissime.

Con il cuore a pezzi, Florian deciderà infatti di partire per gli Stati Uniti – dove ha ricevuto un’allettante offerta di lavoro – senza nemmeno salutare Maja! Per loro sarà la fine?

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Florian chiede a Maja di sposarlo

Inutile dire che, quando la von Thalheim scoprirà le intenzioni del suo amato, le si spezzerà il cuore. Fortunatamente, però, il terribile equivoco che aveva portato Vogt a prendere la decisione di lasciare il Fürstenhof verrà presto chiarito.

Grazie a Shirin (Merve Çakır), il guardacaccia scoprirà infatti che Hannes gli ha mentito e si riconcilierà dunque con la fidanzata. Finalmente insieme dopo mille disavventure ed incomprensioni, i due protagonisti inizieranno dunque a programmare il loro futuro insieme, decidendo di iniziare una nuova vita negli Stati Uniti! Come da tradizione, però, spunterà un nuovo problema…

Mentre Florian ha già un’offerta di lavoro da sogno, Maja non riuscirà ad ottenere il visto necessario per seguirlo Oltreoceano. Un inghippo burocratico che spingerà il guardacaccia a proporre alla fidanzata di sposarsi per risolvere il problema!

Ebbene, ovviamente Maja accetterà di diventare la moglie del bel guardacaccia, ma rimarrà delusa da quella proposta di matrimonio così poco romantica. Fortunatamente, però, Florian si farà presto perdonare…

(Puntate 3702-14, in onda in Germania dal 21 ottobre al 9 novembre 2021)

