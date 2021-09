Proprio quando il loro lieto fine sembrerà finalmente a portata di mano, per Maja von Thalheim (Christina Arends) e Florian Vogt (Arne Löber) la strada verso la felicità tornerà ad andare in salita. Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore, un rivale geloso e un’offerta di lavoro inaspettata complicheranno infatti ancora una volta le cose per i due protagonisti…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, puntate tedesche: Florian capisce di amare Maja

Nelle puntate italiane di Tempesta d’amore Florian e Maja stanno lentamente provando a riavvicinarsi dopo la loro dolorosa separazione. Quella attuale, però, sarà solo una delle numerose rotture tra i due protagonisti.

Separati dalle rispettive famiglie, i due finiranno infatti più volte per tradire la reciproca fiducia, al punto da decidere di lasciarsi “definitivamente”. Sarà così che Maja inizierà una relazione con un fidanzato di gioventù – Hannes Fröhlich (Pablo Konrad) – da cui riceverà anche una proposta di matrimonio. Ciononostante il suo cuore continuerà a battere per Vogt…

Il risultato? Quando Florian si ammalerà gravemente, la ragazza capirà di amarlo ancora e lascerà Hannes nella speranza di poter tornare dal suo grande amore. Peccato solo che quest’ultimo non ne vorrà sapere!

Deciso a risparmiata alla sua amata il dolore di vederlo morire, Vogt tenterà infatti di tenerla lontana, arrivando persino ad iniziare una storia con la sorella della sua ex: Constanze (Sophia Schiller). Basterà a tenere i due protagonisti lontani?

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Florian crede che Maja l’abbia tradito

Inutile dire che la risposta è “no”! Con il passare del tempo, infatti, anche Florian capitolerà e capirà di non poter vivere un altro giorno lontano. E così, quando la guarigione del ragazzo sembrerà ormai questione di tempo, il giovane Vogt si preparerà a dichiararsi alla von Thalheim. Ci sarà però qualcuno che sarà determinato ad impedirlo…

Hannes non accetterà infatti tanto facilmente di vedersi soffiare la fidanzata dal rivale e così farà a quest’ultimo una proposta scandalosa: concedergli due settimane di tempo per provare a riconquistare Maja con la promessa di farsi da parte in caso di fallimento.

Ebbene, come prevedibile la ragazza non cederà alle avances di Hannes, che però penserà bene di far credere il contrario a Florian. Il risultato, quando quest’ultimo “scoprirà” che la sua amata ha passato la notte col rivale, rimarrà così sconvolto da decidere di partire per gli Stati Uniti, dove lo attende un’offerta di lavoro da sogno.

Vogt lascerà dunque il Fürstenhof senza nemmeno congedarsi dalla sua ex. Quest’ultima riuscirà a fermarlo in tempo e chiarire l’equivoco? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

(Puntate 3698-3702, in onda in Germania dal 15 al 21 ottobre 2021)

