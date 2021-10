Un nuovo, appassionante triangolo sta per infiammare le puntate italiane di Tempesta d’amore! Nei prossimi giorni, infatti, Max Richter (Stephan Hartmann) si ritroverà suo malgrado protagonista di un intreccio amoroso con due bellissime ragazze: Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) e Shirin Ceylan (Merve Çakır)...

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Vanessa si riavvicina a Max

Dopo la lunga sofferenza legata alla fine della sua storia con Robert (Sepp Schauer), da ormai qualche settimana Vanessa è finalmente riuscita a voltare pagina, ritrovando la serenità… e l’amore! come sappiamo, infatti, la ragazza ha perso la testa per Max, il nuovo fitness trainer del Fürstenhof. Nemmeno in questo caso, però, le cose saranno in discesa…

Se la bella nipote di Alfons (Sepp Schauer) ha velocemente sviluppato dei sentimenti profondi per il collega, quest’ultimo la vede infatti unicamente come un’amica. Uno squilibrio che ha portato i due a chiudere i rapporti per qualche tempo. Come prevedibile, però, il gelo tra i due non durerà a lungo…

La sofferenza per la distanza dal suo amato porterà infatti Vanessa a fare il primo passo, riuscendo a riconciliarsi con Max. Convinto che la Sonnbichler sia interessata unicamente ad un’amicizia, Richter ricomincerà dunque a trascorrere del tempo con lei. Purtroppo, però, questa ritrovata vicinanza, metterà a dura prova l’autocontrollo della ragazza…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Vanessa respinge Max

Il risultato? Quando Max trascorrerà una serata insieme a lei a casa Sonnbichler, si creerà un momento di intimità e Vanessa non riuscirà a trattenersi dal dare un bacio al suo amato! Un gesto che non avrà gli effetti sperati…

Dal momento che la collega gli aveva assicurato solo pochi giorni prima di non essere interessata a lui, Richter si mostrerà confuso dal gesto e la ragazza non avrà altra scelta se non sostenere di averlo baciato in “segno di amicizia”. Il peggio per la Sonnbichler deve però ancora venire!

Tornato a casa propria, Max trascorrerà infatti il resto della serata con Shirin. Ebbene, tra i due scatterà immediatamente una forte attrazione che li porterà a baciarsi appassionatamente. Con grande disappunto di Richter, la Ceylan si congederà subito dopo, ma non per questo il ragazzo si darà per vinto.

E così, mentre Vanessa continuerà a sperare di poter presto conquistare il cuore di Max, quest’ultimo avrà occhi solo per la bella Shirin… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

