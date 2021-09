Iniziare una relazione in una situazione in cui i sentimenti sono a senso unico non è mai una buona idea. Lo sa bene Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár), che ha provato sulla propria pelle il dolore di un amore sbilanciato. E così, memore della lezione, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella nipote di Alfons (Sepp Schauer) deciderà di non ripetere l’errore…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Vanessa innamorata di Max

Da qualche settimana a questa parte il mondo di Vanessa si è capovolto. Archiviata la storia infelice con Robert (Sepp Schauer), la ragazza ha dovuto affrontare un problema ben peggiore di un cuore spezzato: un guaio fisico che ha rischiato di compromettere per sempre la sua carriera.

Proprio grazie a questa disavventura, però, la Sonnbichler ha potuto conoscere meglio un personaggio che aveva fino ad allora visto come un semplice collega: Max Richter (Stephan Hartmann).

Prendendosi amorevolmente cura della sfortunata atleta, infatti, il bel fitness trainer non solo ha dimostrato di avere un cuore d’oro, ma è anche riuscito a far breccia in quello di Vanessa. Il risultato? Quest’ultima si è innamorata di lui!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Vanessa respinge Max

Nonostante le raccomandazioni di Alfons – che temerà di vedere ancora una volta la nipote con il cuore spezzato – Vanessa non potrà fare a meno di provare dei sentimenti sempre più forti per Max, tanto che in un momento di debolezza finirà per baciarlo!

Colto alla sprovvista, il giovane Richter sospetterà subito che la Sonnbichler possa essersi innamorata di lui, costringendola a ricorrere ad una bugia. Capendo che il suo amato non la ricambia, la ragazza fingerà dunque di non avere nessun interesse per una relazione. In questo modo, però, finirà per lanciare un messaggio sbagliato…

Convinto che l’amica sia alla ricerca di una semplice avventura all’insegna del divertimento, poco dopo Max le farà infatti delle avances. E a quel punto Vanessa lo respingerà con violenza, arrivando a rovesciargli addosso una bottiglietta d’acqua!

Inutile dire che Richter rimarrà a bocca aperta di fronte alla reazione della collega e chiuderà i rapporti con lei. Riuscirà Vanessa a farsi perdonare e a conquistare il suo cuore? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

