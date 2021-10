Nelle notizie di cronaca non è raro leggere di casi in cui la vittima finisce per innamorarsi del suo carnefice. Non è molto diverso da quanto sta accadendo nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore, dove tra Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) e Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) nascerà un sentimento fino ad ora impossibile da immaginare…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Ariane si innamora di Robert e lo separa da Cornelia

Da ormai più di un anno la perfida Ariane tesse intrighi più o meno diabolici. Se il suo obiettivo principale è colpire Christoph (Dieter Bach), non sono mancate le vittime collaterali, in primis tra i Saalfeld.

Werner (Dirk Galuba) e la sua famiglia sono stati infatti duramente colpiti dalle macchinazioni della perfida dark lady, che anche in futuro non esiterà a usarli per i propri scopi. Proprio durante uno di questi intrighi, però, accadrà qualcosa di inaspettato: Ariane si innamorerà di Robert!

Inizialmente decisa ad ignorare i propri sentimenti, la dark lady capirà presto di non poterli più reprimere e ordirà un diabolico piano per separare il suo amato dalla propria compagna di vita: gli farà credere che Cornelia Holle (Deborah Holler) è sua sorella!

Non contenta, la Kalenberg inscenerà per ben due volte il tentato suicidio della “rivale” con lo scopo di far rinchiudere quest’ultima in una clinica psichiatrica. Un piano che le riuscirà a metà…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Ariane riesce a sedurre Robert

Se Cornelia verrà effettivamente lasciata da Robert e verrà ricoverata in ospedale per disturbi psichici, potrà però contare sull’aiuto di Rosalie Engel (Natalie Alison). Quest’ultima sarà infatti l’unica persona a credere che l’amica non abbia mai cercato di togliersi la vita e, soprattutto, che dietro a tutto ci sia la mano di Ariane.

Mentre Rosalie cercherà di smascherare gli intrighi della dark lady, quest’ultima deciderà però di passare alla seconda fase del suo piano: ora che Cornelia è fuori dai giochi, nulla si frappone più tra lei e Robert!

E così, dopo aver offerto all’uomo sostegno durante il dramma della separazione dalla fidanzata, proverà a sedurlo! Ebbene, inizialmente Saalfeld respingerà le avances della Kalenberg, ma non ci vorrà molto prima che ceda all’attrazione per la dark lady…

Sarà così che Robert e Ariane passeranno insieme una notte di passione… e non si tratterà di un “incidente di percorso”! Se la donna rivelerà all’albergatore di provare dei forti sentimenti, infatti, lui deciderà di rendere pubblico il loro rapporto.

I due diventeranno dunque ufficialmente una coppia? E Cornelia come reagirà? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

(Puntate 3717-24, in onda in Germania dal 12 al 23 novembre 2021)

