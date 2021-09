Un nuovo dramma sta per abbattersi sul Fürstenhof! Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore la mente criminale di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) genererà infatti un nuovo diabolico intrigo destinato a stravolgere le vite di Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) e Cornelia Holle (Deborah Müller)…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Robert e Cornelia si lasciano

Un triangolo davvero sorprendente terrà banco nella fase finale della diciassettesima stagione di Tempesta d’amore. L’ennesimo piano di Ariane per impossessarsi del Fürstenhof, infatti, avrà conseguenze inaspettate, portando la dark lady a perdere la testa per Robert! Purtroppo per lei, però, quest’ultimo sarà già impegnato…

Come sappiamo, l’uomo ha infatti ormai da tempo ritrovato l’amore e la felicità al fianco di Cornelia, con cui forma una coppia apparentemente inseparabile. Ariane, però, non è una persona disposta a gettare la spugna facilmente…

Determinata a separare i due a qualunque costo, la Kalenberg arriverà infatti a falsificare un esame del DNA per far credere che Saalfeld e la Holle siano in realtà fratellastri! Un piano tanto diabolico quanto efficace: sconvolti da quella “rivelazione” inaspettata, Robert e Cornelia saranno infatti costretti a lasciarsi.

Distruggere un amore profondo, però, non sarà così semplice…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Robert vuole fuggire con Cornelia

Non riuscendo a reprimere i propri sentimenti per la “sorella”, Robert penserà inizialmente di lasciare il Fürstenhof per non dover più vedere la donna che ama ma che non può avere. Un’eventualità che Ariane sarà determinata ad impedire con tutte le sue forze!

Decisa a tenere il suo amato al Fürstenhof e, al contempo, a sbarazzarsi della rivale, la Kalenberg farà dunque a Cornelia un’offerta generosa affinché quest’ultima lasci Bichlheim. Lei, però, non solo rifiuterà, ma inizierà anche a sospettare che la dark lady abbia delle mire su Robert…

Nel frattempo quest’ultimo capirà di non poter vivere senza la compagna e le farà una proposta sconvolgente: fuggire insieme e rifarsi una vita dove nessuno li conosce! La Holle accetterà?

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Ariane provoca un incidente a Cornelia

Come prevedibile, Cornelia non se la sentirà di vivere nella menzogna e, seppur a malincuore, rifiuterà di seguire Robert. Quest’ultimo capirà dunque di doversi allontanare da lei il prima possibile e deciderà di lasciare il Fürstenhof il prima possibile.

Nella speranza di soffocare il dolore per la partenza del suo amato, Cornelia deciderà di fare un giro in moto. Un’idea che avrà conseguenze drammatiche: la donna avrà infatti un gravissimo incidente e verrà ricoverata in ospedale! Ma non è finita qui….

Non essendoci segni di frenata, la Holle verrà sospettata di aver tentato di togliersi la vita. Ciò che tutti ignorano, però, è che dietro a tutto c’è ancora una volta la mano della perfida Ariane… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

(Puntate 3697-3702, in onda in Germania dal 14 al 21 ottobre 2021)

