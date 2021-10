Per parecchio tempo Rosalie Engel (Natalie Alison) ha rappresentato un personaggio negativo o, per lo meno, ambiguo. Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore, però, la donna si schiererà dalla parte giusta, usando la sua intelligenza per salvare un’amica da un perfido intrigo…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Ariane separa Cornelia e Robert

Con la storia d’amore tra i due protagonisti finalmente in discesa verso un meritatissimo happy end, nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore l’attenzione sarà tutta su un’altra, inaspettata trama sentimentale: quella con protagonisti Robert Saalfeld (Lorenzo Patané), Cornelia Holle (Deborah Müller) e Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) .

Come vi abbiamo ampiamente anticipato, quest’ultima perderà infatti la testa per l’albergatore e non lascerà nulla di intentato pur di separarlo dalla fidanzata. Dopo aver visto fallire i primi tentativi, la dark lady arriverà infatti a falsificare un test del DNA per far credere che i due fidanzatini siano fratello e sorella! E non è finita qui…

Quando Cornelia e Robert si lasceranno e l’uomo – con il cuore a pezzi – deciderà di andarsene dal Fürstenhof per non dover vedere ogni giorno la donna che ama, Ariane metterà in atto una nuova fase del suo piano: farà credere a tutti che la Holle abbia tentato più volte di togliersi la vita!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Rosalie aiuta Cornelia

Per una mente diabolica come quella della Kalenberg non si tratterà certo di un’impresa difficile: le basterà prima provocare un incidente in moto e poi avvelenare la “rivale” con dei farmaci per far credere che Cornelia voglia suicidarsi. Qualcuno, però, non le crederà…

Se Robert e Werner (Dirk Galuba) si lasceranno facilmente convincere dalle prove seminate ad arte da Ariane, Rosalie non sarà altrettanto ingenua. Convinta della sincerità dell’amica, la Engel non solo proverà a convincere i Saalfeld che quest’ultima è sana di mente, ma – quando la Holle fuggirà dall’ospedale psichiatrico – la aiuterà a nascondersi!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Rosalie vuole smascherare Ariane

A quel punto Ariane dovrà cambiare strategia: mostrando generosità ed empatia inaspettate, fingerà di essere profondamente interessata al benessere di Cornelia, ottenendone il rilascio dalla clinica e convincendola a “guardare avanti”, iniziando a conoscere altri uomini.

Ebbene, se i Saalfeld e Cornelia stessa rimarranno positivamente colpiti da quell’inedito lato umano della dark lady, sarà ancora una volta Rosalie l’unica a capire che le intenzioni di Ariane sono tutt’altro che sincere. Determinata a smascherarla, la Engel inizierà dunque a provocare la Kalenberg, riuscendo per un istante a farle abbassare la maschera.

A quel punto Rosalie avrà la conferma dei suoi sospetti, ma riuscire a far aprire gli occhi a Cornelia e ai Saalfeld non sarà così semplice. Ariane, infatti, reciterà il ruolo della vittima, facendo passare la Engel per un’amica gelosa. Rosalie, però, non si arrenderà tanto facilmente…

(Puntate 3706-17, in onda in Germania dal 28 ottobre al 12 novembre 2021)

