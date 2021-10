Nei nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni della telenovela Una Vita vi abbiamo già parlato del ritorno ad Acacias di Maite Zaldua (Ylenia Baglietto). La donna si riaffaccerà infatti nella vita del quartiere in seguito alla morte di Ildefonso Cortes (Cisco Lara) e darà il suo conforto morale all’amata Camino Pasamar (Aria Bedmar). Tuttavia, i telespettatori non potranno fare a meno di chiedersi fin da subito chi possa aver spinto la pittrice a ritornare in città. La risposta arriverà nell’episodio 1281 e sarà sorprendente…

Una Vita, trame: Camino nasconde (quasi) a tutti il ritorno di Maite

Come prima cosa, Camino tenderà a non comunicare a nessuno che Maite si trova ad Acacias, al fine di non esporla ad eventuali pericoli. Tuttavia, la Zaldua preferirà informare Liberto Mendez (Jorge Pobes) della sua presenza, anche perché dovrà ancora riscuotere il denaro ottenuto dalla vendita di alcuni suoi quadri esposti nella galleria fondata dall’uomo. Ad essere informata dell’arrivo di Maite sarà anche Anabel Bacigalupe (Olga Haenke), che stavolta riuscirà a mantenere il riserbo sulla questione poiché, in fondo, sarà ancora pentita per aver spiattellato il segreto del defunto Ildefonso a tutti i vicini.

Col trascorrere degli episodi, la trama si arricchirà così di nuovi particolari quando Felicia (Susana Soleto) deciderà di sposare Marcos Bacigalupe (Marcial Alvarez). A quel punto, la donna cercherà di stabilire un contatto con Camino, che nel frattempo – dato che avrà compiuto 21 anni – starà progettando di partire a Parigi al fianco di Maite. E proprio durante uno scambio di opinioni tra le due donne, avverrà il clamoroso colpo di scena…

Una Vita, spoiler: Camino scopre che è stata Felicia a chiedere a Maite di tornare!

Eh sì: nel bel mezzo della discussione, possiamo anticiparvi che Maite deciderà di mostrarsi a Felicia, dando modo a Camino di apprendere che è stata proprio la madre a mettersi in contatto con lei per chiederle di tornare. Anche se con le lacrime agli occhi confesserà che la sua morale le vieta di accettare fino in fondo la loro relazione, Felicia si dirà disposta a non interferire nel futuro di Camino e Maite e sottolineerà che non vuole renderla infelice come invece ha fatto obbligandola a sposare Ildefonso. In questo modo, Felicia riuscirà a fare breccia nel cuore della figlia, alla quale chiederà perdono!

Una Vita, news: Felicia e Camino fanno pace

Fortunatamente, Camino sceglierà di tendere la mano alla madre e dirà che non ha mai smesso di volerle bene, nonostante tutti i loro contrasti. Le due donne, insomma, si rappacificheranno… ma ciò non farà desistere la giovane dall’intento di rifarsi una vita, lontana da Acacias, accanto a Maite. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

