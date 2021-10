Un matrimonio improvviso animerà le prossime puntate italiane di Una Vita. Felicia Pasamar (Felicia Soleto) e Marcos Bacigalupe (Marcial Alvarez) convoleranno infatti a giuste nozze, ma il tutto avverrà fuori dalla scena. Analizziamo dunque meglio ogni aspetto di questa storyline…

Leggi anche: Una vita: chi è CISCO LARA, che interpreta Ildefonso (e sta per lasciare la soap)

Una Vita, news: Felicia vende il ristorante e…

Come abbiamo avuto modo di segnalare in precedenza nei nostri post dedicati alle anticipazioni, questa linea narrativa partirà nel momento in cui, in seguito alla morte di Ildefonso Cortes (Cisco Lara) e ai contrasti con la figlia Camino (Aria Bedmar), Felicia penserà di cambiare vita e deciderà di vendere il ristorante a Sabina (Ana Goya) e Roberto Olmedo (Miguel Larranaga).

Dopo ciò, la donna sentirà che è arrivata l’ora di concludere la sua esperienza nel quartiere di Acacias, ragione per cui ventilerà l’ipotesi di trasferirsi a Santander, suo paese natale.

Prima di fare questo, Felicia avrà però un conto in sospeso con Marcos, visto che non gli avrà ancora dato una risposta riguardo alla sua proposta nuziale…

Una Vita, trame: Felicia rifiuta di sposare Marcos

Come facilmente prevedibile, l’atteggiamento di Felicia a tal proposito non sarà per nulla positivo. Oltre a fargli presente che ha bisogno di una donna al suo fianco che lo ami e lo rispetti, la Pasamar comunicherà al Bacigalupe senior che nella sua vita non c’è più spazio per l’amore e rifiuterà senza possibilità d’appello l’idea di diventare sua moglie.

I due “amici” di vecchia data inizieranno così ad evitarsi ma alla fine ritorneranno a parlarsi anche per merito di Camino e di Anabel (Olga Haenke), che ad un certo punto li convinceranno a fare un viaggio insieme.

E sarà proprio durante la trasferta che avverrà il matrimonio…

Una Vita, spoiler: Anabel dice a Camino che Felicia e Marcos si sono sposati

Eh sì: possiamo anticiparvi che la prima ad apprendere via telefono la notizia sarà Anabel, che correrà entusiasta ad informare Camino del fatto che ormai sono diventate “sorellastre”. Durante tale incontro, la giovane Bacigalupe avrà inoltre modo di conoscere Maite Zaldua (Ylenia Baglietto), ritornata in città per dare supporto all’amata Pasamar.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Comunque sia, nonostante la felicità raggiunta, i neo-sposini dovranno fare presto i conti con la presenza ingombrante della domestica Soledad Lopez (Silvia Marty), che apparirà più interessata del dovuto al signor Bacigalupe… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Una vita, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni italiane e spagnole di Una vita SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI