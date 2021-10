La perdita di memoria di Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) permetterà a Genoveva Salmeron (Clara Garrido) di tentare di tenere l’uomo tutto per sé. Nelle prossime puntate italiane di Una Vita, la dark lady cercherà infatti in ogni modo di isolare il marito da tutti i vicini di calle Acacias per non permettere loro di parlargli di ciò che è stato del loro matrimonio e sopratutto del processo per la morte di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez).

Tuttavia, il piano presenterà fin da subito qualche intoppo…

Una Vita, news: Felipe perde la memoria

Tutto partirà nel momento in cui Laura Alonso (Agnes Llobet) avvelenerà Felipe su ordine dell’avvocato Javier Velasco (Alejandro Carro). Dopo aver ingerito il veleno, l’Alvarez Hermoso perderà infatti i sensi e sbatterà la testa sullo spigolo del letto. Visto che però si sarà pentita del suo gesto, Laura chiamerà immediatamente i soccorsi, salvando di fatto la vita all’uomo.

Comunque sia, Felipe passerà diversi giorni in coma e, al suo risveglio, sembrerà non possedere più i ricordi dei suoi ultimi dieci anni di vita, tant’è che non avrà apparentemente idea del fatto che Genoveva sia sua moglie e incolperà ancora Ramon Palacios (Juanma Navas) della morte di Celia (Ines Aldea).

Da qui in poi, si svilupperà una complicata storyline…

Una Vita, trame: Genoveva fa sapere a Felipe che è sua moglie

Eh sì: dopo essergli stata vicino per tutta la degenza, Genoveva accoglierà nuovamente in casa sua Felipe e gli farà sapere che si sono innamorati da diverso tempo e che è sua moglie. Per evitare che qualcuno possa sbugiardarla, la Salmeron informerà l’Alvarez Hermoso dei suoi precedenti matrimoni con Samuel Alday (Juan Gareda) e Alfredo Bryce (Eleazar Ortiz), ma ovviamente non farà mai menzione né dei loro contrasti coniugali e né tanto meno di Marcia.

Dopo ciò, Genoveva convocherà in casa Liberto (Jorge Pobes) e Fabiana (Inma Perez Quiros) e dirà loro che, a detta dei medici, è necessario che Felipe recuperi la memoria da solo senza alcuna influenza esterna. Si tratta di una mossa che la cattivona studierà poiché, in ospedale, Fabiana avrà cercato di parlare all’Alvarez Hermoso di Marcia. Ad ogni modo, bisognerà prestare attenzione a un momento particolare della trama…

Una Vita, spoiler: Felipe sta inscenando la sua amnesia?

Colpita dalle suppliche di Ramon, che gli chiederà di parlare col marito per spiegargli nuovamente che non ha ucciso Celia, Genoveva darà il suo consenso affinché i due uomini possano incontrarsi. Occhio a quel punto al colpo di scena: nel bel mezzo del chiarimento, appena la Salmeron si sposterà, Felipe farà a Ramon uno sguardo strano e complice, come se stesse condividendo con lui un segreto…

E per i telespettatori sarà dunque impossibile non pensare che Felipe stia soltanto inscenando la sua amnesia per ingannare Genoveva ed inchiodarla alle sue responsabilità per la morte di Marcia… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

