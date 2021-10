Casa Dominguez sarà davvero il nascondiglio più sicuro per Santiago Becerra (Aleix Melé) nelle prossime puntate della telenovela Una Vita? In realtà, il forestiero rischierà di essere scoperto fin dai primi giorni del suo soggiorno clandestino nella dimora di Bellita (Maria Gracia) e Josè Miguel (Manuel Bandera), ma avrà un “angelo custode” che riuscirà ad evitare il peggio…

Una Vita, trame: Santiago torna ad Acacias per fare luce sulla morte di Marcia

Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni delle storie ambientate ad Acacias, sapete già che Santiago tornerà nella cittadina per uno scopo ben preciso: far sì che Genoveva Salmeron (Clara Garrido) venga consegnata alla giustizia per aver ucciso la sua “amata” Marcia Sampaio (Trisha Fernandez).

Visto che saprà di essere uno dei maggiori indiziati per il crimine, il Becerra farà il possibile per non farsi vedere da nessuno, ma alla fine verrà scoperto dal sorvegliante Cesareo (Cesar Vea) nel corso di una ronda notturna.

Tuttavia, anche in questo caso, il brasiliano potrà dormire dei sonni tranquilli perché Cesareo, colpito piacevolmente dalle intenzioni di Santiago, accetterà di mantenere il riserbo su tutta la questione, non denunciandolo alle autorità.

E così, visto che avrà bisogno di un posto in cui stare, Becerra si intrufolerà a casa di Bellita e Josè Miguel, i quali avranno intanto lasciato il quartiere per andare in Argentina ad assistere la figlia Cinta (Aroa Rodriguez) in seguito alla minaccia d’aborto di quest’ultima.

Una Vita, spoiler: Santiago rischia di essere scoperto da Jacinto

Ovviamente, per soggiornare lì, Santiago ruberà al portiere Jacinto (Jona Garcia) le chiavi di casa Dominguez. Il furto passerà inosservato per alcuni giorni, ma alla fine il cugino di Casilda (Marita Zafra) si renderà conto della sparizione e, visto che avrà sentito dei rumori provenire proprio da quell’appartamento, si armerà di scopa per stanare chi si è introdotto là furtivamente.

Comunque sia, almeno per ora, il nascondiglio del Becerra sarà salvo, visto che Cesareo riuscirà ad intuire ciò che starà per fare Jacinto e si offrirà volontario per andare ad ispezionare il luogo.

Tale escamotage consentirà al sorvegliante di mettere in guardia Santiago per fargli presente che il posto che ha scelto come rifugio non è più tanto sicuro per lui. Ascoltate le parole del suo “complice”, il forestiero prometterà quindi di lasciare l’abitazione il prima possibile, motivo per cui incaricherà Cesareo di restituire le chiavi a Jacinto con una scusa.

Una Vita, trame: Felipe e il ricordo di Marcia

Contemporaneamente a tutto questo, sarà invece sempre più chiaro che Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) sta inscenando la sua amnesia per stare più vicino a Genoveva ed inchiodarla alle sue responsabilità per la morte di Marcia. Appena Casilda approfitterà di un momento in cui sarà da solo per chiedergli se ricorda in qualche modo la Sampaio, l’avvocato si soffermerà a pensare al suo passato ed inizierà a piangere al ricordo della defunta domestica.

Felipe però dovrà continuare a mantenere in piedi la pantomima e, dopo averle confessato che già in diversi hanno cercato di riportargli alla mente Marcia, farà presente a Genoveva che è con lei che ha scelto di restare. Insomma, il teatrino sarà destinato ad andare avanti… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

