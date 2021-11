Un clamoroso colpo di scena è in arrivo per i telespettatori tedeschi di Tempesta d’amore! Dopo una lunga attesa, sono stati infatti annunciati i nomi di coloro che sono destinati a raccogliere il testimone da Maja (Christina Arends) e Florian (Arne Löber), diventando protagonisti della diciottesima stagione. E ci sarà una grandissima sorpresa…

Ecco dunque chi è in arrivo negli episodi presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Maja e Florian si sposano

Mentre in Italia la storia d’amore di Maja e Florian è solo agli inizi, in Germania i due protagonisti della diciassettesima stagione hanno già affrontato ostacoli di ogni tipo, finendo per perdersi… ma solo temporaneamente!

Come prevedibile, infatti, alla fine il legame magico che li unisce si dimostrerà più forte di qualunque ostacolo ed i due innamorati riusciranno a ritrovarsi definitivamente. E così, nel corso della puntata 3722 (in onda in Germania il prossimo 19 novembre) Maja e Florian avranno finalmente il loro meritatissimo lieto fine, coronato con un matrimonio da sogno.

A quel punto l’arco narrativo legato alla storia d’amore di questi due amatissimi personaggi giungerà a termine, lasciando spazio ad una nuova coppia di protagonisti. E qui arriveranno le sorprese!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Paul e Josie protagonisti della 18^ stagione

Diversamente da quanto inizialmente ipotizzato, al centro della scena non ci saranno infatti Shirin (Merve Çakır) e Henning (Matthias Zera), bensì una coppia decisamente inaspettata: Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) e Josie Klee (Lena Conzendorf)!

Sì, avete capito bene: Paul – personaggio storico della soap, uscito di scena in Italia a marzo – tornerà al Fürstenhof! Al momento non sono disponibili molte informazioni in merito, ma sembra che il giovane Lindbergh arriverà all’hotel a cinque stelle per una nuova, appassionante sfida professionale. La sua relazione con Michelle (Barbro Viefhaus) sarà dunque naufragata?

E Josie? In questo caso le presentazioni sono d’obbligo. Si tratta infatti di un nuovo personaggio, destinato ad entrare in scena nel corso della puntata 3712 (in onda in Germania nella giornata di oggi, venerdì 5 novembre). Grande appassionata di cucina, la giovane donna giungerà al Fürstenhof per realizzare il suo sogno: fare un tirocinio con il suo idolo, André Konopka (Joachim Lätsch)!

Ebbene, quando Josie arriverà all’hotel a cinque stelle, si innamorerà perdutamente di Paul. Peccato che, almeno inizialmente, lui non sembri interessato… Sarà dunque questo l’inizio della diciottesima stagione di Tempesta d’amore! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

