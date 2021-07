Distruggere il suo nemico giurato o salvare la vita alla migliore amica che abbia mai avuto? Sarà questo il dilemma di fronte a cui si troverà Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore.

Leggi anche: TEMPESTA D’AMORE, anticipazioni puntate del 12 e 13 luglio 2021

Quando il suo perfido piano per colpire Christoph Saalfeld (Dieter Bach) le sfuggirà di mano, la dark lady dovrà infatti compiere una scelta per nulla scontata. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Selina avvelenata da Ariane

Chiunque si metta tra Ariane e la sua vendetta rischia grosso. Se Karl (Stephan Schäfer) è stato eliminato a sangue freddo per aver messo in pericolo i piani della dark lady, anche Tim (Florian Frowein) ha più volte rischiato la vita per essersi schierato dalla parte del padre. E ora è arrivato il turno di Selina (Katja Rosin)…

Rea di essersi innamorata di Christoph, la von Thalheim è infatti finita nel mirino della Kalenberg, che ha visto in lei l’arma perderà per colpire l’albergatore. Ben sapendo che quest’ultimo sarebbe disposto a tutto pur di salvare la sua amata, Ariane ha dunque deciso di avvelenare la donna con l’intento di vendere l’antidoto a Saalfeld in cambio delle sue quote del Fürstenhof.

Ignorando che “l’amica” ha mescolato una polvere tossica nella sua cipria, Selina ha dunque iniziato ad assumere inconsciamente il veleno e, giorno dopo giorno, la concentrazione nel suo corpo diventerà tale da provocarle un collasso mentre si trova da sola nella natura. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane avvelena Selina per ricattare Christoph

Non vedendo la loro cara tornare al Fürstenhof, Maja (Christina Arends) e Christoph si allarmeranno subito. Saranno però Ariane ed Erik (Sven Waasner) ad intuire quanto realmente accaduto e a trovare per primi la donna.

Ebbene, quando i due complici la troveranno, Selina si troverà già in condizioni disperate a causa della prolungata esposizione al veleno. Sarà dunque subito chiaro che solo una tempestiva somministrazione dell’antidoto potrebbe salvare la vita della donna… peccato solo che Ariane non ne vorrà sapere!

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Accecata dall’odio verso Christoph. La Kalenberg non sarà infatti disposta a vanificare il suo piano per ricattare l’albergatore. Sconvolto dalla mancanza di scrupoli della sua alleata, Erik deciderà dunque di intervenire, spingendo Ariane a mettere da parte il rancore verso Saalfeld e salvare l’unica amica che abbia mai avuto.

E alla fine la dark lady lo ascolterà: sarà troppo tardi per salvare la vita a Selina? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.