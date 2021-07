È proprio vero che in amore gli opposti si attraggono. Se Selina von Thalheim (Katja Rosin) crede sempre nel buono delle persona (anche quando queste non se lo meritano), il suo amato Christoph Saalfeld (Dieter Bach) sospetta sempre il peggio… specialmente quando c’è di mezzo Ariane Kalenberg (Viola Wedekind)!

E sarà proprio grazie al suo scetticismo che – nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore – l’albergatore intuirà la terribile verità dietro a quanto sta accadendo alla fidanzata. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Ariane avvelena Selina e poi la salva

Se ci serviva una prova della determinazione di Ariane nel portare fino in fondo la sua vendetta contro Christoph, siamo stati accontentati. Da ormai qualche giorno la dark lady sta infatti portando avanti un perfido piano mirato a togliere all’albergatore tutto ciò che gli è rimasto: avvelenare Selina per poi vendere l’antidoto all’albergatore in cambio delle sue azioni del Fürstenhof.

Ebbene, fino ad ora sempre essere andato tutto bene: ignara del pericolo che sta correndo, Selina sta continuando ad utilizzare la cipria che a sua insaputa è stata avvelenata da Ariane, iniziando ad accusare i primi sintomi. La situazione finirà però presto per andare fuori controllo…

Il caso vorrà infatti che i sintomi più gravi si verificheranno quando la von Thalheim si troverà da sola a cavallo nella natura… e sarà proprio la Kalenberg a trovarla! Spinta da Erik (Sven Waasner), la dark lady finirà per somministrare all’amica l’antidoto, rinunciando così di fatto al suo ricatto nei confronti di Christoph.

Questa brutta storia, però, non finirà qui…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph indaga sull’avvelenamento di Selina

Nonostante l’antidoto, le condizioni di Selina rimarranno infatti gravissime, tanto che la donna rimarrà priva di conoscenza. Vedere l’amica in quelle condizioni finirà per risvegliare la coscienza di Ariane, che – mentre si troverà al capezzale della von Thalheim – telefonerà ad Erik per confessargli il suo pentimento. Peccato che proprio in quel frangente Selina si sveglierà!

Nonostante lo spavento iniziale, la dark lady potrà tirare un sospiro di sollievo: la von Thalheim non sembrerà ricordarsi le parole rivelatrici! Pericolo scampato? Quasi! Se Selina non sospetterà nulla, infatti, ci sarà qualcun altro che inizierà a sentire puzza di bruciato…

Allarmato dai sintomi della paziente, Michael (Erich Altenkopf) rivelerà a Christoph che il malore di Selina potrebbe essere stato causato da un particolare tipo di veleno. E a quel punto l’albergatore farà due più due!

Intuendo che Ariane potrebbe aver cercato di avvelenare l’amica per poi ricattarlo, Saalfeld deciderà di far analizzare i cosmetici della fidanzata per individuare eventuali tracce di sostanze tossiche. E a quel punto per Erik e Ariane inizierà una corsa contro il tempo… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

