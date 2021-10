Quando si tratta di conquistare una bella ragazza, per Max Richter (Stephan Hartmann) ogni mezzo è lecito. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, però, il fitness trainer scoprirà che le dirette interessate non la pensano allo stesso modo…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Shirin furiosa con Max

Va ormai avanti da settimane il triangolo amoroso con al centro Max Richter. Inguaribile casanova con il brutto vizio della bugia facile, quando il giovanotto ha finito per innamorarsi sul serio di Shirin Ceylan (Merve Çakır), si è ritrovato a fare i conti con la propria fama di donnaiolo. E, come se non bastasse, nell’equazione si è inserita anche una gelosissima Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár)

Ad insaputa di Max, infatti, la bella nipote di Alfons (Sepp Schauer) ha da tempo perso la testa per lui e mal sopporta la vista dei suoi tentativi di seduzione nei confronti di Shirin. Come se non bastasse, il personal trainer ha chiesto proprio a Vanessa di aiutarlo a conquistare la donna che ama.

Insomma, la povera Sonnbichler sta vivendo una situazione impossibile, che non farà che peggiorare con il tempo. Eh sì, perché – pur di far colpo su Shirin – Max non solo spaccerà una lettera d’amore di Vanessa come propria, ma chiederà all’amica continui favori per aiutarlo a conquistare la Ceylan.

Purtroppo per il giovanotto, però, quest’ultima sentirà il suo spasimante scommettere di riuscire presto a portarla a letto. E, inutile dirlo, non la prenderà bene!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Max si dichiara a Shirin

Decisa a fargli pagare cara la sua presunzione e sfacciataggine, Shirin preparerà dunque per Max una “cenetta romantica” da incubo, per poi farsi invitare nel costosissimo ristorante del Fürstenhof… ovviamente a spese del personal trainer!

Per sua fortuna, però, quest’ultimo verrà informato da Florian (Arne Löber) sulle reali intenzioni della Ceylan e potrà dunque giocare d’anticipo: di fronte ad un’esterrefatta Shirin, si scuserà per il proprio comportamento e le farà un’appassionata dichiarazione d’amore.

A quel punto la ragazza resterà sinceramente colpita e deciderà di dare al giovanotto una chance. Ancora una volta, però, lui si giocherà male le proprie carte…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Vanessa rovina il rapporto tra Max e Shirin

Per fare colpo su Shirin, Max non solo costringerà Vanessa a preparare una torta per la “rivale”, ma – quando quest’ultima arriverà all’appuntamento – abbandonerà la povera Sonnbichler ai fornelli per iniziare a flirtare con la sua ospite!

A quel punto per Vanessa la misura sarà davvero colma: fuori di sé dalla rabbia, la ragazza farà una scenata, accusando Max di essere un ipocrita e andandosene sbattendo la porta. Il risultato? Intuendo che il fitness trainer le ha nascosto qualcosa, Shirin lo metterà sotto torchio, costringendolo a confessarle i suoi piccoli inganni.

Un’ammissione che lascerà Shirin così delusa e amareggiata da portarla a chiudere definitivamente i rapporti con il coinquilino. Max si sarà giocato la sua ultima chance? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

