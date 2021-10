Esiste qualcosa di più doloroso del dover guardare l’uomo che si ama perdere la testa per un’altra donna? Per Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) la risposta è “sì”! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, infatti, la ragazza si vedrà costretta addirittura ad aiutare il suo amato Max Richter (Stephan Hartmann) a conquistare il cuore della sua rivale. Una prova che si rivelerà una vera tortura…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Shirin trova la lettera d’amore di Vanessa a Max

Quando Vanessa si innamorò improvvisamente di Max, avevamo sperato che per la ragazza si trattasse dell’inizio di una nuova fase felice della sua vita. Purtroppo, però, le cose non sono andare nella direzione auspicata…

Se bella nipote di Alfons (Sepp Schauer) si era illusa che il collega ricambiasse i suoi sentimenti, infatti, lui non solo ha dimostrato di non volere nulla di serio da lei, ma ha finito addirittura per innamorarsi di un’altra: Shirin Ceylan (Merve Çakır)!

Ignara di come stiano realmente le cose, Vanessa si convincerà che il suo amato stia solo aspettando che lei faccia il primo passo, decidendo così di scrivergli una lettera d’amore. Peccato che, a causa di un malinteso, la lettera finirà nelle mani di Shirin e Max le farà credere di essere lui l’autore. Vanessa lo smaschererà?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Max chiede aiuto a Vanessa per conquistare Shirin

Ebbene, nonostante la rabbia e l’umiliazione, la Sonnbichler non avrà cuore di umiliare Richter davanti alla Ceylan, limitandosi ad assistere alla scena nascondendo la delusione. Da parte sua il personal trainer si convincerà di aver finalmente fatto colpo su Shirin, decidendo di passare all’attacco “finale”…

E così quella stessa sera Max sorprenderà la sua bella con niente meno che una serenata con tanto di chitarra! Purtroppo per lui, però, ci vorrà ben altro per far capitolare Shirin. Benché toccata dal gesto, la ragazza gli dirà chiaramente di cercare un uomo ambizioso e di sani principi (caratteristiche in cui Richter non eccelle).

Determinato a diventare l’uomo dei sogni della bella coinquilina, Max non esiterà a rivolgersi a Vanessa per ricevere dei consigli su come conquistare la Ceylan. E, seppur a malincuore, la Sonnbichler non se la sentirà di deluderlo…

La povera ragazza inizierà così ad aiutare l’uomo che ama a fare colpo sulla sua rivale in amore. E, grazie alle sue dritte, effettivamente Max inizierà a fare dei passi avanti con Shirin… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

