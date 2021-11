La sua avventura politica è appena iniziata, ma potrebbe essere già finita! Stiamo ovviamente parlando di Rosalie Engel (Natalie Alison), la neo-consigliera regionale di Bichlheim. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore questo amatissimo personaggio pagherà infatti a caro prezzo le conseguenze della sua alleanza con Ariane Kalenberg (Viola Wedekind)…

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Max accusato di essere un ladro!

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane ricatta Rosalie

Quando Rosalie Engel ha annunciato il suo ingresso in politica con un programma rivoluzionario all’insegna della protezione dell’ambiente e dell’empowerment femminile, in molti a Bichlheim hanno visto una ventata di aria fresca nel panorama politico locale. La delusione, però, non tarderà ad arrivare…

A pochi giorni dalla sua elezione a consigliera regionale, infatti, Rosalie si è resa conto di non poter mantenere gli impegni presi con i suoi elettori. Il motivo? Ariane Kalenberg la tiene in pugno! Dopo aver sostenuto la campagna elettorale della Engel, infatti, la dark lady non ha esitato a ricattare la sua “protetta” per costringerla a seguire le sue istruzioni!

Procuratasi delle prove false in grado di distruggere la carriera di Michael (Erich Altenkopf), Ariane ha infatti messo Rosalie davanti ad un ultimatum: se non vuole rovinare il fidanzato, dovrà assecondare ogni richiesta della Kalenberg, a partire dall’approvazione della costruzione dell’hotel benessere!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Rosalie accusata di corruzione

Sconvolta, la Engel ha inizialmente tentato di ribellarsi di fronte a quel crudele ricatto. Alla fine, però, l’amore per Michael ha avuto la meglio e la donna ha finito per firmare il permesso di deforestazione e costruzione dell’hotel wellness tanto voluto dai Saalfeld. Una decisione che non resterà senza conseguenze…

Se amici e colleghi di Rosalie resteranno sconvolti per quell’inatteso voltafaccia, gli elettori si infurieranno di fronte a quello che è un vero e proprio tradimento delle promesse elettorali, tanto che inizieranno a girare voci sul fatto che la neo-politica si è lasciata corrompere.

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Inutile dire che per la Engel si tratterà di un durissimo colpo, specialmente perché non può parlare a nessuno del ricatto della Kalenberg. E così, nella speranza di migliorare la sua immagine, organizzerà un evento dedicato alle donne.

Nonostante i suoi sforzi, però, l’iniziativa si rivelerà un fallimento totale e a quel punto Rosalie inizierà seriamente a temere che la sua carriera politica sia finita ancora prima di iniziare… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.