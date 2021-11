Anche se non sarà minimamente a conoscenza del ritorno a calle Acacias di Israel “Santiago” Becerra (Aleix Melé), proprio da quest’ultimo Genoveva Salmeron (Clara Garrido) continuerà ad essere terrorizzata. Nelle prossime puntate di Una Vita, la dark lady non potrà infatti smettere di pensare a lui, visto che sarà anche l’unico a conoscenza del suo coinvolgimento nel decesso di Ursula Dicenta (Montse Alcoverro).

Una Vita, news: Felipe e l’errore su Ursula

Le anticipazioni indicano che tutto partirà nel momento in cui il falso smemorato Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) parlerà apertamente alla moglie Genoveva della morte di Ursula.

Dato che per via della sua presunta amnesia degli ultimi dieci anni di vita non poteva di certo sapere del decesso dell’ex istitutrice, la Salmeron incomincerà a nutrire i primi dubbi su quanto sia vero il malessere del marito e arriverà anche a minacciare Ramon Palacios (Juanma Navas) per cercare di appurare meglio la situazione.

Da un lato, nel giro di pochi giorni, Felipe riuscirà a rassicurare Genoveva attraverso una serie di menzogne, dall’altro la donna continuerà a sentirsi minacciata perché, approfittando del suo nascondiglio a casa dei coniugi Dominguez, Santiago riuscirà a farle recapitare un foglietto dove le lascerà intendere che, prima o poi, pagherà per quello che ha fatto a Marcia Sampaio (Trisha Fernandez) e ad Ursula.

Da lì prenderà il via una scena abbastanza tesa…

Una Vita, spoiler: Genoveva “aggredita” da Santiago, ecco perché

Eh sì: nel corso di una notte, i telespettatori vedranno infatti Santiago fare irruzione nella camera da letto di Genoveva, che in quell’istante sarà in compagnia del dormiente Felipe. Becerra si avvicinerà minacciosamente alla Salmeron e, dopo averla svegliata, le dirà che è finalmente arrivata l’ora di scontare tutti gli omicidi che ha commesso nella sua vita, in primis quelli di Genoveva e di Marcia.

La tensione verrà però presto attenuata da una clamorosa scoperta. Proprio in quel momento, sarà abbastanza chiaro che l’aggressione di Santiago non è altro che un sogno di Genoveva. Questo però denoterà che la “cattivona” sarà abbastanza nervosa per la paura di essere scoperta…

Una Vita, trame: Felipe fa una proposta a Genoveva

Comunque sia, bisognerà fare attenzione anche ad una strana proposta di Felipe che, oltre a farle presente che ama solo lei e non la presunta amante Marcia di cui nemmeno si ricorda, le dirà se le va di ripetere il loro viaggio di nozze, lontani da Acacias, per darsi in maniera concreta una seconda possibilità.

Neanche a dirlo, Genoveva accetterà subito tale proposta, inconsapevole del fatto che la partenza non è altro che il preludio ad una vera e propria trappola studiata dall’Alvarez Hermoso e da altri insospettabili complici… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

