Di fronte ad una condanna a morte si può reagire con rabbia, rassegnazione o disperazione. All’ultima categoria appartiene Ariane Kalenberg (Viola Wedekind), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore – convinta di avere solo poche settimane di vita – si preparerà ad affrontare il suo destino allontanandosi da tutto e tutti…

Leggi anche: TEMPESTA D’AMORE, anticipazioni puntata del 13, 14 e 15 dicembre 2021

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane crede di avere un tumore

Se è vero che Ariane Kalenberg lo ha colpito in ogni modo possibile arrivando persino vicina a farlo saltare in aria insieme al suo amato Fürstenhof, Christoph Saalfeld (Dieter Bach) si sta vendicando con una crudeltà che non lo rende migliore della sua nemica mortale…

Come sappiamo, l’albergatore ha infatti corrotto un noto neurologo – il dottor Kamml (Ralf Komorr) – affinché quest’ultimo faccia credere alla dark lady di essere affetta da un tumore inoperabile al cervello. Una diagnosi che verrà corroborata da forti sintomi causati da dei farmaci opportunamente somministrati dal medico all’ignara paziente.

L’obiettivo di Christoph – oltre a far soffrire la sua acerrima nemica – sarà portare quest’ultima a perdere ogni interesse per gli affari e la vendetta. E le cose sembreranno effettivamente andare come previsto…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane lascia Erik

Sconvolta da quella diagnosi tanto terribile quanto inaspettata e indebolita dai sintomi sempre più forti, Ariane scivolerà in uno stato di disperazione totale che la porterà a isolarsi da tutti… incluso il suo complice e amante Erik Vogt (Sven Waasner)!

Appena ripresosi dal terribile incidente di cui è stato vittima, quest’ultimo resterà senza parole nel vedere che la Kalenberg non sembra avere nessun interesse per il fallimento del loro piano per distruggere i Saalfeld. E, quando proverà a spingere la donna ad aprirsi, lei reagirà malissimo.

Esasperata per la situazione, Ariane deciderà così di chiudere il suo rapporto con Erik, sia a livello sentimentale che professionale. Una decisione che lascerà l’uomo totalmente spiazzato, ma che non per questo lo scoraggerà.

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Più determinato che mai a scoprire cosa sta succedendo alla donna con cui ha condiviso così tanto negli ultimi mesi, Erik deciderà dunque di indagare, seguendo segretamente l’ex complice… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.