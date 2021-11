Non potrebbero essere più diversi, eppure sono legati come solo due fratelli possono essere. Nonostante le loro differenze, Erik (Sven Waasner) e Florian Vogt (Arne Löber) non hanno mai smesso di volersi bene. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, però, rischieranno di perdersi per sempre…

Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Cornelius attira Erik in una trappola

Fin da bambino ha visto nel fratello maggiore il suo eroe. Nelle ultime settimane, però, ha dovuto aprire gli occhi su chi è realmente il consanguineo. Come sappiamo, Florian ha infatti da poco scoperto Erik ha non solo ricattato Maja (Christina Arends) ma anche rovinato la vita al padre di quest’ultima incolpandolo di un crimine commesso da lui stesso.

Ciononostante, il giovane Vogt ha sempre protetto il fratello anche dopo aver scoperto che quest’ultimo è un criminale. Peccato che Cornelius von Thalheim (Christoph Mory) (conosciuto al Fürstenhof come “Lars Sternberg”) non sarà altrettanto magnanimo!

Dopo aver perso tutto per colpa di Erik, comprensibilmente l’uomo pretenderà infatti vendetta ed escogiterà un piano ardito per smascherare il nemico. Dopo aver fatto credere ad Ariane (Viola Wedekind) ed Erik di essere stato assunto dal vero “Cornelius”, “Lars” sosterrà di aver attirato quest’ultimo in una baita nei pressi del Fürstenhof. E a quel punto scatterà la trappola!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Florian investe Erik

Su consiglio di Ariane, Erik deciderà di verificare di persona che l’uomo nascosto nella baita sia realmente von Thalheim. Un errore che pagherà a caro prezzo! Cornelius, infatti, aveva previsto tutto e seguirà di nascosto il nemico per poi aggredirlo alle spalle…

Inizierà così un inseguimento che porterà Erik – terrorizzato da quell’attacco inaspettato – a finire in mezzo alla strada proprio mentre sta sopraggiungendo un’auto a tutta velocità. E la macchina sarà guidata da… Florian!

Quest’ultimo tenterà in ogni modo di frenare, ma non potrà comunque evitare l’impatto con il fratello, che apparirà immediatamente in condizioni gravissime. Disperato, il giovane guardacaccia allerterà i soccorsi e resterà ogni istante al capezzale di Erik nella speranza che quest’ultimo si riprenda. Le brutte notizie non sono però finite qui…

Roso dai sensi di colpa, Cornelius finirà infatti per confessare a Florian le proprie responsabilità nell’accaduto. E a quel punto il ragazzo perderà la testa… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

