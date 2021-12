Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: Christoph perde il controllo e…

Conta di più l’amore per la donna che ama o la vendetta nei confronti della sua nemica mortale? Sarà quello che si chiederà Christoph Saalfeld (Dieter Bach) nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore. E la risposta sarà tutt’altro che scontata…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Selina scopre che Ariane sta per morire

Fin dal loro primo incontro Christoph e Selina von Thalheim (Katja Rosin) capirono che Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) si sarebbe sempre messa tra loro. E in effetti la dark lady non ha lasciato nulla di intentato per impedire che i due diventassero una coppia… almeno fino ad ora!

Come sappiamo, Selina ha da tempo capito di che quella che credeva essere la sua migliore amica si è trasformata in una donna spietata e senza scrupoli, capace di commettere azioni ignobili pur di raggiungere i propri scopi.

A quel punto la von Thalheim ha chiuso i rapporti con la Kalenberg, decidendo di concentrarsi sulla sua relazione con Christoph. Tra poco, però, una scoperta incredibile cambierà improvvisamente tutto: Ariane ha un tumore incurabile e sta per morire!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph aggredisce Ariane

Come sappiamo, in realtà la dark lady è in realtà vittima di un crudele intrigo proprio di Christoph, che le sta facendo credere di essere malata terminale grazie all’aiuto di un medico corrotto: un celebre neurologo di nome dottor Kamml (Ralf Komorr).

Esattamente come sperato dall’albergatore, la convinzione di avere poche settimane di vita convincerà Ariane a chiudere con affari e vendette, per concentrarsi sul poco tempo rimastole per vivere. E così, quando Selina le proporrà di riappacificarsi con Christoph, la Kalenberg accetterà! E lui?

Inutile dire che per Saalfeld si tratterà di una scelta tutt’altro che semplice: se da una parte vorrà a tutti i costi accontentare la fidanzata, dall’altra l’idea di scusarsi con Ariane lo disgusterà. Ebbene, alla fine l’uomo deciderà di fare uno sforzo e offrirà alla Kalenberg una tregua. Quando la dark lady gli offrirà il suo perdono invece che essere lei a scusarsi, però, Christoph non riuscirà più a controllarsi e lascerà cadere la maschera…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Selina si riavvicina a Cornelius

Il risultato? Tra i due si arriverà ad un violento scontro che proverà duramente Ariane… e il tutto di fronte a Selina! Sconvolta dal comportamento del fidanzato, quest’ultima rimprovererà aspramente Christoph e deciderà di prendersi del tempo per riflettere sull’accaduto. Una decisione che non passerà certo inosservata…

Come prevedibile, Cornelius (Christoph Mory) capirà immediatamente che la moglie ha qualcosa che non va e le starà vicino, riuscendo a fare breccia nelle sue difese. E così i due coniugi si ritroveranno più vicini che mai…